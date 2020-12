장정우 기자

[데일리한국 장정우 기자] KT는 수험생을 위해 100% 당첨 이벤트와 함께 단말과 서비스 구매혜택 등 이벤트를 준비했다고 1일 밝혔다.KT는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 힘든 시기임에도 최선을 다한 학생들을 위해 꽝 없이 100% 당첨되는 룰렛이벤트 ‘Y 플레이 페스티벌(Y Play Festival)’을 진행한다.기간은 이달 3일부터 13일까지며 만 17세에서 만 20세(2000년 1월1일~2003년 2월28일 출생) KT 고객이라면 누구나 참여할 수 있다. KT멤버십 애플리케이션과 웹사이트를 통해 1회 참여할 수 있고 전국 KT 매장에서 QR코드로 이벤트에 한번 더 참여할 수 있다.경품은 수험생들이 관심을 갖고 있는 모바일(아이폰 12 미니 5명, 에어팟 프로 10명), 패션(한정판 스니커즈 5명, 무신사 패키지 5000명), 콘텐츠(KT포토북 3회 선불권 5000명, KT 클라우드 게임 ‘개임박스’ 콘텐츠 이용권 5000명, 웹소설 ‘블라이스 이용권’ 2만5000명, 맘스터치 기프티쇼 1만명)로 구성했다.이와 함께 삼성전자 단말 구매 혜택 프로모션도 준비했다. 올해 이달 31일까지 삼성 갤럭시 스마트폰(S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE, 노트20, Z Flip, Z Flip 5G)을 구매하는 수험생에게는 갤럭시 버즈 라이브를 증정한다.‘삼성 멤버스 앱’에서 내년 1월31일까지 신청 고객 전원에게 제공한다. 이달 4일부터 17일까지 해당 모델을 구매한 고객은 대리점에서 몰스킨 다이어리 하드커버도 받을 수 있다.이달 8일에는 ‘수능 특집 5시 핫딜’을 진행해 ‘대학생 새내기 풀패키지’를 제공한다. 기가인터넷 1G와 올레 tv 에센스를 신규 가입하는 고객을 대상으로 갤럭시탭 S6 라이트(Lite), 에어팟 프로, 스타벅스 다이어리, 캐릭터 가습기를 풀패키지 선물로 증정한다. 선착순 100명 대상이다.게임박스에서는 2020 다이스 어워드 (D.I.C.E Awards)에서 올해의 액션 게임으로 선정된 ‘컨트롤 얼티밋 에디션’(Control Ultimate Edition)의 클라우드 버전과 ‘브라더스: 어 테일 오브 투 손즈’(Brothers: A Tale of Two Sons), ‘블러드 스테인드: 리추얼 오브 더 나이트’(Bloodstained: Ritual of the Night) 등 총 7개의 대작 타이틀이 3일부터 6일까지 게임박스에 출시될 예정이다.이와 함께 KT는 기가지니 게임박스 연동서비스를 시작한다. 적용 모델은 기가지니1·2며 8일부터 순차 적용된다.이성환 KT 5G/GiGA사업본부장 상무는 “코로나19로 어려운 상황에서도 최선을 다한 수험생들을 응원하고 격려하기 위해 프로모션을 기획했다”며 “새로운 출발을 앞둔 수험생들을 위해 앞으로도 마음을 담은 서비스를 선보이겠다”고 말했다.