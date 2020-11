장정우 기자

[데일리한국 장정우 기자] NHN이 인텔의 옵테인(Optane) 기술을 활용한 디지털 워크플레이스 서비스 ‘DasS on NHN 클라우드(Cloud)’와 차세대 데이터 센터 계획을 발표하는 웹 세미나를 26일 진행했다.이날 진은숙 NHN 기술총괄은 “클라우드를 비롯한 다양한 IT서비스를 제공하고 있으며 반도체와 데이터 센터 솔루션 리더인 인텔과 함께 새로운 미래를 그려 나갈 협력모델을 발표할 수 있게 됐다”며 “앞으로 인텔과 함께 고객 니즈를 해결할 수 있는 기술혁신을 위해 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.이날 세미나에서 소개된 Daas(Desktop as a Service) on NHN 클라우드는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화에 따른 비대면 비즈니스 환경에서 사용할 수 있는 가상 데스크톱 인프라(Virtual Desktop Infrastructure, VDI) 서비스다.직원의 위치, 디바이스의 제한 없이 클라우드 상의 가상 데스크톱을 이용해 업무의 연속성을 이어갈 수 있을 뿐만 아니라 보안 요구사항까지 충족시킬 수 있는 것이 특징이다. 또 업무에 필요한 애플리케이션도 VDI 환경에서 지원할 수 있는 확장성도 제공한다.이장원 NHN 팀장은 “Dass on NHN 클라우드는 합리적인 요금체계, 디바이스의 다양화, 편리한 회원가입, 동일한 사용자 경험 및 컴퓨팅 성능을 보장한다”며 “향후 어느 정도의 성능을 낼 수 있는지 공개할 계획”이라고 말했다.NHN은 인텔과의 협업으로 디지털 전환과 인공지능(AI)을 주축으로 하는 차세대 데이터 센터를 구축할 계획이다. 오는 2023년까지 경남 김해에 데이터 센터를 오픈할 예정이다. 이를 통해 스마트 시티, 스마트 제조, 스마트 의료 등 데이터 중심의 혁신을 이루는 것이 목표다.김주환 NHN 실장은 “다른 통신사와의 인터넷 교환을 위한 익스체인지가 수도권에 대다수 존재하기 때문에 김해 데이터 센터에서 인터넷 교환이 필요하면 수도권까지 도달해야 하는 단점이 있다”며 “하지만 각 통신사와의 전용선을 만들어 데이터 센터에 연결해 이런 불편을 해소하겠다”고 지방 데이터 센터 구축과 관련된 계획을 밝혔다.또 NHN은 신규 클라우드 서비스를 기업뿐만 아니라 공공기관을 대상으로도 제공할 예정이다.