장정우 기자

[데일리한국 장정우 기자] 스마일게이트 엔터테인먼트는 자체 개발 가상현실(VR) 게임 ‘포커스온유(FOCUS on YOU)’의 신규 에피소드 DLC(다운로드 가능한 콘텐츠) ‘FOCUS on YOU 100th DAY’를 PC 및 PS VR(플레이스테이션 VR) 플랫폼에 정식 출시했다고 12일 밝혔다.이번 DLC는 소풍 등 사진 촬영 콘셉트의 ‘스튜디오 DLC’에 이은 두 번째 DLC로 포커스온유 본편 이후 히로인 한유아와 주인공이 사귄 지 100일을 기념해 놀이공원에서 데이트를 즐기는 스토리를 담고 있다.유저들은 주인공이 되어 한유아와 함께 VR로 구현된 놀이공원에서 다양한 놀이기구를 타며 추억을 사진으로 남기거나, 노래방에서 한유아의 노래를 함께 부르는 등 다양한 데이트를 즐길 수 있다. 또한 인형뽑기 미니 게임을 통해 한유아를 위한 인형도 선물할 수 있다.스마일게이트 엔터테인먼트는 FOCUS on YOU 100th DAY를 구매하는 모든 유저들을 대상으로 신규 의상 3종 및 신규 헤어스타일 2종을 제공하며 한유아와 음성으로 대화를 나눌 수 있는 음성 인식 티켓도 200장을 제공한다.FOCUS on YOU 100th DAY DLC의 가격은 9.99달러로 PS VR, STEAM VR(스팀 VR), VIVEPORT(바이브포트) 등 각 플랫폼에서 구입할 수 있다. 아울러 게임 본편과 DLC 2종을 담은 합본팩을 정가 대비 20% 할인된 49.99달러에 판매한다.한편 스마일게이트 엔터테인먼트는 이번 포커스온유 신규 에피소드 DLC 출시와 함께 유튜브, 트위치 등 방송 정책도 완화해 크리에이터들이 게임 엔딩까지도 플레이하며 스트리밍을 할 수 있도록 했다.