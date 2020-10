장정우 기자

[데일리한국 장정우 기자] 위메이드트리가 개발한 암호화폐 위믹스 토큰(WEMIX Token)이 암호화폐 거래소 ‘빗썸’을 통해 지난 28일부터 거래를 시작했다. 빗썸 거래소에서 국내외 투자자들은 누구나 거래를 할 수 있다.위믹스 토큰은 위메이드트리가 자체 개발한 ‘위믹스 플랫폼’에서 사용되는 유틸리티 토큰이다. 이용자들은 위믹스에서 서비스되는 게임의 플레이로 사용하고 획득할 수 있으며 자산의 거래 및 교환, 전송도 가능하다.위믹스 플랫폼은 대규모 게임 서비스가 가능하도록 하이브리드 구조의 멀티체인 기반 게임 플랫폼이다. 이를 통해 효율성과 신뢰성을 확보했으며 이용자들에게 편의성을 높여 설계된 만큼 블록체인 게임의 대중화에 힘쓸 계획이다.위메이드트리는 이번 빗썸 상장을 계기로 본격적인 블록체인 사업에 본격적으로 속도를 낼 계획이며 연내 출시 예정인 ‘버드토네이도 for WEMIX’를 비롯해 ‘전기 H5 for WEMIX’, ‘크립토네이도 for WEMIX’ 등 신작 게임을 11월부터 순차적으로 선보일 예정이다.또한 경쟁력을 갖춘 다양한 개발사들의 게임을 적극적으로 퍼블리싱해 서비스를 확대한다는 방침이다.위메이드트리는 지난 13일 위믹스 플랫폼에서 사용되는 위믹스 토큰, 게임 토큰 및 NFT(Non-Fungible Token, 대체불가능한토큰)를 안전하게 보관하고 교환할 수 있는 블록체인 기반의 지갑 서비스 ‘위믹스 월렛 (WEMIX Wallet)’ 공식 모바일 앱을 출시한 바 있다.김석환 위메이드트리 대표는 “이번 빗썸 상장을 계기로 위믹스 플랫폼을 공격적으로 전개해 나갈 것이다”며 “곧바로 이어질 블록체인 게임 출시를 바탕으로 글로벌 시장에서 성공을 이뤄내겠다”고 밝혔다.