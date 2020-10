장정우 기자

[데일리한국 장정우 기자] LG유플러스는 속도와 연결 안정성을 개선한 가정용 와이파이 공유기 ‘기가와이파이6’를 출시한다고 20일 밝혔다. 정식 출시일은 이달 30일이다.‘기가와이파이6’는 2019년 미국 전기전자학회(IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers)가 정한 최신 무선 네트워크 표준 규격인 802.11ax를 적용한 와이파이 공유기다.특히 국내 통신사 최초로 퀄컴 사의 WiFi6 2x2 전용 쿼드코어 프로세서를 탑재해 많은 기기가 동시에 접속된 환경에서도 고객에게 최적의 무선 인터넷 환경을 제공한다.‘기가와이파이6’의 특징은 속도와 연결 안정성을 향상해 연결 기기가 많은 상황에서도 보다 빠른 와이파이를 쓸 수 있다. 최대 속도는 1.2Gbps으로 기존 공유기(866Mbps)보다 40% 향상됐다.이는 다중 사용자 다중 입출력(MU-MIMO, Multi-User Multiple Input and Multiple Output) 기술과 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식을 적용해 동시접속 효율 개선을 통해 연결 안정성을 높였기 때문이다.WPA3(Wi-Fi Protected Access 3)를 적용하며 보안성도 크게 높였다. WPA2의 약점인 무차별적으로 암호를 대입하는 공격을 방어할 수 있는 기술이다.단말 임대료는 기존 가정용 기가와이파이와 동일한 월 3300원(3년 약정 기준, 부가세 포함)이다. 1G 인터넷 요금제(스마트인터넷, 와이파이 기본 요금제) 가입 고객에게 무상으로 제공하며 향후 500M 인터넷 요금제 고객 대상으로 확대할 예정이다.류창수 LG유플러스 홈상품그룹장은 “최근 코로나19 영향으로 비대면 경제가 가속화되며 댁내 와이파이 환경의 중요성이 높아지고 있다”며 “이번 기가와이파이6 출시를 통해 변화하는 고객의 생활패턴에 맞춰 최적의 무선 인터넷 환경을 제공할 수 있게 됐다”고 말했다.