장정우 기자

[데일리한국 장정우 기자] 위메이드트리는 디지털 자산 지갑 ‘위믹스 월렛(WEMIX Wallet)’ 모바일 앱(App)을 13일 출시했다.위믹스 월렛은 위믹스 플랫폼에서 사용되는 블록체인 기반의 지갑 서비스로 위믹스 토큰과 게임토큰 및 NFT(Non-Fungible Token, 대체불가능한토큰)의 자유로운 보관, 전송, 거래소 기능까지 갖추고 있다.이용자는 위믹스에서 서비스되는 게임을 플레이해 고유한 디지털 자산을 획득할 수 있으며 획득한 디지털 자산은 게임에서 사용하거나 월렛 내의 거래소를 통해 교환도 가능하다.위믹스 월렛 앱은 빠른 응답성, 편리한 이용자 경험(UX) 등 모바일 환경에서 최적화된 서비스를 제공할 목적으로 개발했다.위믹스 월렛 통합인증을 새롭게 제공하고 이용자들은 블록체인 환경에서 본인의 정보를 안전하게 보호하고 디앱(Dapp)을 편리하게 이용할 수 있다.개발사는 위믹스 플랫폼에서 제공되는 API(Application Programming Interface)를 이용해 위믹스 플랫폼의 회원 풀(Pool)을 활용할 수 있으며 보다 쉽게 블록체인 게임과 연동할 수 있다.위메이드트리는 게임 개발사들을 위한 서비스형 블록체인(BaaS, Blockchain as a Service)으로 플랫폼을 고도화시킬 계획이다.위메이드트리는 ‘버드토네이도 for WEMIX’ 출시에 맞춰 우선적으로 지갑의 사용성을 검증하고 ‘전기 H5 for WEMIX’, ‘크립토네이도 for WEMIX’, ‘아쿠아 for WEMIX’ 등 신작에도 서비스를 확대해 나갈 방침이다.위믹스 월렛 앱은 구글플레이 스토어에서 무료로 다운로드할 수 있으며 구글 계정으로 회원 가입하여 사용할 수 있다.한편, 위믹스 거버넌스 파트너로는 카카오의 블록체인 기술 계열사 그라운드X의 퍼블릭 블록체인 플랫폼 ‘클레이튼’, 중국 게임기업 ‘룽투게임’, 보안, 클라우드, IDC서비스 등 기업용 클라우드 서비스를 제공하는 ‘네이버 클라우드 플랫폼(NBP)’, 미르의 전설2 지식재산권(IP) 사업 및 저작권을 보호하고 중국 내 IP 관리 감독하는 위메이드 계열회사 ‘전기아이피’가 참여하고 있다.