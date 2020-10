장정우 기자

[데일리한국 장정우 기자] 컴투스는 구글플레이와 함께 하는 글로벌 e스포츠 대회 ‘서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2020'(이하 SWC 2020) 지역컵을 앞두고 대회 메인 테마곡인 ‘WAR IS MY FATE’ 뮤직 비디오를 온라인을 통해 전 세계에 공개했다고 13일 밝혔다.올해 대회 공식 슬로건이기도 한 ‘SWC 2020’의 공식 주제가 ‘WAR IS MY FATE’은, 월드 챔피언을 향해 매 경기 사력을 다하는 선수들의 투지 그리고 게임 ‘서머너즈 워(Summoners War)’와 높은 경지에 오른 플레이어 간의 운명적 만남 등 여러 의미를 담았다.뮤직 비디오는 지역컵이 열리는 아시아퍼시픽(바람 속성), 유럽(물 속성), 아메리카(불 속성) 지역과 월드결선(빛, 어둠 속성) 등을 상징하는 다섯 속성별 몬스터가 월드 아레나에서 최후의 대결을 펼치는 모습을 3D 애니메이션으로 그려냈다.영상은 서머너즈 워 e스포츠 공식 유튜브 채널을 통해 공개됐다. 음원은 록 그룹 브로큰발렌타인 보컬 김경준의 음색과 고음이 강조된 타이틀 버전과 지난 해 ‘SWC’ 공식 주제가 보컬 이날(YNR)이 부른 버전이 지난 7일 멜론, 벅스, 애플 뮤직, 아마존, 스포티파이 등 국내외 19개 주요 음원 플랫폼을 통해 전 세계에 선 공개됐다.컴투스는 이번 뮤직비디오 공개와 더불어 서머너즈 워 팬들이 즐길 수 있는 이벤트도 마련했다. 뮤직 비디오를 감상하고 영상 전체 누적 조회수가 100만 건을 달성하면 신비의 소환서 등이 전체 유저에게 제공된다. 또 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 영상을 공유해도 아이템이 주어진다.한편 SWC 2020는 지난 해에 이어 올해도 구글과 스폰서십을 맺고 구글플레이와 함께 한다. 신종 코로나바이러스 감염증의 확산으로 전 경기 비대면 온라인 방식으로 진행되며 서머너즈 워 e스포츠 공식 유튜브로 글로벌 생중계된다. 아메리카컵, 아시아퍼시픽컵, 유럽컵을 거쳐 총 8명의 선수를 선발하고 11월말 월드결선으로 월드 챔피언을 가린다.