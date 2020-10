신지하 기자

[데일리한국 신지하 기자] 현대오토에버는 인도네시아 자카르타에 소재한 인도네시아법인을 설립했다고 5일 밝혔다.인도네시아법인은 현대자동차의 인도네시아 생산기지 건설에 따라 현대차와 동반 진출한 그룹사 및 현지 부품사의 IT 통합 운영을 전담한다.현지화에 따른 IT 품질과 운영 안전성을 확보하기 위해 각사별 분산된 IT 전문인력을 통합하고, 글로벌 표준 시스템을 구축해 통합 IT 서비스 지원체계를 강화할 계획이다.이번 인도네시아 진출은 현대오토에버가 지난해부터 추진해 온 '글로벌 One IT' 전략의 일환이다. IT 시스템, 인력, 인프라의 표준화 및 통합화를 통해 그룹 전체의 효율성과 시너지를 제고하겠다는 것이다.현대오토에버는 신남방 정책의 핵심 국가인 인도네시아에 법인을 설립하면서 아세안 지역의 경쟁력 확보를 위한 교두보 역할을 할 것으로 기대한다.인도네시아법인은 급속도로 성장하고 있는 아세안 권역의 자동차 산업과 모빌리티 서비스 시장에 대응해 다양한 비즈니스 기회를 발굴해 나갈 계획이다.허용훈 현대오토에버 인도네시아법인장은 "현대오토에버는 이번 인도네시아법인 설립을 통해 현지에서 보다 능동적으로 IT 서비스를 제공하고, 고객 경영 효율성 강화에 기여하고자 한다"고 말했다.한편 현대오토에버는 이번 인도네시아법인 설립으로 9개 해외법인과 2개의 지사, 5개의 데이터센터 거점을 확보하게 됐다.