장정우 기자

[데일리한국 장정우 기자] 에픽게임즈의 한국법인 에픽게임즈 코리아는 에픽게임즈 스토어에서 ‘풋볼매니저 2020’(Football Manager 2020, 이하 FM 2020)과 ‘와치독스 2’(Watch Dogs 2), ‘스틱 잇 투 더 맨’(Stick It To The Man)을 18일부터 24일까지 무료로 제공한다고 18일 밝혔다.스포츠 인터랙티브에서 개발한 FM 2020은 축구팀 관리 시뮬레이션 게임 풋볼매니저 시리즈의 최신작으로 에픽게임즈 스토어에서 무료로 다운로드 받으면 영구 소장할 수 있다.이용자는 자신이 원하는 팀의 감독이 되어 훈련과 경기 전술, 이적 등 선수와 관련된 활동부터 코치와 스카우트 등의 스태프를 구성하고, 구단 재정을 점검하면서 구단을 성장시켜야 한다. 실제 존재하는 전 세계 50여 개 국가의 리그, 2500여 개 축구 클럽, 5만여명의 실제 선수들과 스태프를 만나볼 수 있다.와치독스 2는 스마트폰을 이용해 주변의 전자기기를 해킹해 미션을 진행하는 유비소프트의 오픈월드 게임 와치독스의 후속작이다. 전작의 무대였던 시카고에서 벗어나 샌프란시스코가 주요 무대이다.이용자는 해커인 마커스 할러웨이가 되어 악명 높은 해커집단인 데드섹과 팀을 이뤄 사상 최대 규모의 해킹을 실행하고 운영체제인 ctOS 2.0을 무너뜨려야 한다.또 다른 무료 게임 스틱 잇 투 더 맨은 모든 것이 종이와 스티커로 만들어진 세상에 사는 ‘레이’에게 사고로 뇌에서 나온 거대한 핑크 스파게티 팔이 생기면서 벌어지는 액션 어드벤처 플랫포머 게임이다.레이는 거대 스파게티 팔로 사람의 생각을 읽을 수 있고 스티커를 뜯고 찢고 아무 곳에나 붙일 수 있다. 이 능력을 이용해 무고하게 죄를 뒤집어쓰고 ‘더 맨’이라고 불리며 추적당하는 상황을 벗어나야 한다.박성철 에픽게임즈 코리아 대표는 “에픽게임즈 스토어 사용자분들께 대작 게임인 풋볼매니저 2020과 와치독스 2를 무료로 제공하게 돼 기쁘게 생각한다”면서 “FM 2020과 와치독스 2뿐만 아니라 스틱 잇 투 더 맨 역시 무료로 즐겨 주길 바란다.”라고 말했다.