김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] LG전자는 하반기 전략 스마트폰 ‘LG 윙’이 독일 베를린에서 열린 ‘IFA 2020’에서 최고상을 수상했다고 9일 밝혔다.지난 4일 미국 유력 IT매체 안드로이드 헤드라인은 이 제품을 ‘IFA 2020 최고상(Best of IFA 2020)’으로 선정했다.안드로이드 헤드라인은 “LG 윙은 아직 공식적으로 공개되지 않은 제품이지만, 지금까지 나온 내용만으로도 멀티태스킹에 아주 유용한 제품(The Wing is going to be a very useful multitasking device)”이라고 했다.또 이 매체는 LG전자가 최근 발표한 ‘익스플로러 프로젝트(Explorer Project)’ 전략에 대해 “다른 스마트폰들이 할 수 없는 방식으로 다양한 사용자 경험을 제시할 수 있을 것(Offering an elevated viewing experience to users in a way that no other device will be able to do)”이라고 했다.이어 “흥미진진하고 혁신적인 개념은 우리의 관심을 끌기에 충분했다(Exciting and innovative concept for a smartphone has our interests at AndroidHeadlines piqued)”며 최고상 선정 이유를 밝혔다.LG 윙은 오는 14일 오후11시 온라인을 통해 글로벌 시장에 공개된다. 이 제품은 전면 메인 디스플레이를 시계 방향으로 90도 돌리면 뒤에 숨어있던 보조 화면이 나타나는 것이 가장 큰 특징이다.LG전자는 지난 2일 고객 라이프스타일에 맞춘 스마트폰의 ‘진화된 사용성’에 무게 중심을 두고, 성장 가능성 있는 영역을 발굴해 나가겠다는 ‘익스플로러 프로젝트’ 전략을 공개했다. LG 윙은 이 프로젝트의 첫 번째 제품이다.