5G 월드 어워드 5년 연속 수상

5G 월드 서밋 기조연설에서 서비스 및 운영 노하우 공유

장정우 기자

[데일리한국 장정우 기자] SK텔레콤은 지난 2일(영국 현지시간) 열린 '5G 월드 어워드 2020'에서 ‘최우수 5G 상용화(Best 5G International Commercial Launch)’ 부문을 수상했다고 밝혔다.'5G 월드 어워드 2020'은 글로벌 ICT 연구기관 ‘인포마 텔레콤앤미디어(Informa Telecom&Media)’가 주관하는 ‘5G 월드 서밋 2020(5G World Summit 2020)’의 한 행사로 올해는 언택트로 진행됐으며 15개 부문에서 5세대 이동통신(5G) 관련 혁신적인 기술·서비스를 선정했다.SK텔레콤은 세계 최초 상용화, 증강현실(AR)·가상현실(VR) 서비스 출시 등 5G 기술·서비스를 선도해 온 점을 인정받아 ‘최우수 5G 상용화’로 선정됐다.SK텔레콤은 2018년 12월 기업 고객 대상으로 ‘스마트팩토리’를 론칭하는 등 5G 기업간 거래(B2B) 서비스를 세계 최초로 시작했다. 2019년 4월에는 일반 고객 대상으로 세계 최초 5G 스마트폰 서비스를 상용화하며 5G-롱 텀 에볼루션(LTE) 결합 기술을 적용하여 세계 최고 수준의 속도를 구현했다.점프 AR 동물원, 5G 리그 오브 레전드(LoL) 파크 등 프로모션을 통해 5G 서비스를 활성화했다. 초고주파 통신기술 및 SA 방식의 통신기술 개발을 완료하는 등 5G기술 진화도 선도하고 있다. 이를 기반으로 3.5㎓ 주파수 기반 전국망 커버리지를 확대하고 기업과 소비자간 거래(B2C) 및 B2B 등 다양한 서비스 특성에 따른 최적의 맞춤형 기술을 제공할 계획이다.SK텔레콤은 5G 기술의 글로벌 확장에도 앞장서고 있다. 자체 개발한 인빌딩 솔루션을 도이치텔레콤과 협력하여 유럽에 구축하고 있으며 아시아 지역 통신사 대상으로 5G 운영 노하우를 전수하고 있다.SK텔레콤은 5G 월드 어워드에서 4년 연속 수상하는 기록도 세웠다. 2017년 ‘협력사와의 최고 5G 구현(Best 5G Trial Between an Operator and Vendor)’ 부문, 2018년 ‘최우수 네트워크 사업자(Best Network Development of the Year Award)’ 부문, 2019년 '최우수 에지 컴퓨팅 기술(Best Edge Computing Technology)' 부문을 각각 수상했다.온라인으로 진행된 이번 ‘5G 월드 서밋’ 첫날 기조 연설에서 박종관 SK텔레콤 5GX기술그룹장은 ‘5G 초혁신 시대 선도’를 주제로 세계 5G를 이끌고 있는 글로벌 기업 참가자들에게 우리나라의 앞선 5G 기술과 서비스, 운영 노하우를 공유했다.박종관 그룹장은 “SK텔레콤의 5G 기술은 이미 많은 글로벌 기업들에게 공유되며 5G 생태계를 이끌고 있다”며 “대한민국이 세계가 인정하는 정보통신기술(ICT) 1등 국가로서 입지를 강화하는 데 더욱 노력하겠다”고 말했다.