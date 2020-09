김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] LG CNS가 전세계 표준인 ‘차세대 디지털신분증’ 개발을 주도한다.LG CNS는 분산신원확인(DID) 글로벌 기구인 ‘트러스트 오버 아이피 재단’(ToIP재단)의 운영위원회 멤버(Steering Member)로 8월부터 참여하게 됐다고 1일 밝혔다.ToIP재단은 올해 5월 글로벌 신원인증 체계의 국제 기술 표준과 정책 수립을 위해 설립됐다. 국제 웹 표준화 컨소시엄(W3C)의 표준과 상호 호환이 가능한 DID 표준모델을 개발, 세계 어디서나 사용 가능한 디지털 신원인증 체계를 구축하는 것을 목표로 하고 있다.현재 110여개 글로벌 기업과 기관이 참여하고 있다. DID 기술 표준 분야에서 세계에서 가장 규모가 큰 협의체다.ToIP재단의 운영위원회에는 IBM, 마스터카드, 캐나다 브리티시컬럼비아, 액센추어, 에버님 등 DID 표준수립을 주도하고 있는 19개 글로벌 기업과 공공기관이 참여하고 있다.ToIP재단의 운영위원회 멤버로 참여하는 국내 기업은 LG CNS가 유일하다.운영위원회는 매월 1회 전체회의를 통해 DID 표준 및 프로토콜, 거버넌스 등에 대한 의견을 수렴하고 최종 심의 및 의사결정을 진행한다.LG CNS는 자체 블록체인기술과 DID 표준안에 대해 적극적으로 의견을 제시할 예정이다. 또한 LG CNS 블록체인 플랫폼인 모나체인(Monachain) 기반으로 DID플랫폼을 구축하는데 ToIP재단의 표준기술과 프로토콜을 적극 활용할 예정이다.DID는 블록체인 기술로 개인의 신원을 증명하는 새로운 기술이다. 한 번의 신원인증으로 다양한 기관의 서비스를 추가 인증 없이 이용할 수 있다. 데이터3법 시행령에 따른 마이데이터를 구현한다. 세계 어디서나 사용 가능한 신분증 개발을 가능케 할 기술로 각광받고 있다.LG CNS 이준원 솔루션사업개발담당은 “ToIP재단 운영위원회 참여는 LG CNS가 블록체인 분야에 있어서 글로벌 수준으로 올라왔다는 것을 입증하는 것"이라고 말했다.