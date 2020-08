2021년 북미와 유럽 지역 확장팩 서비스 시작

오는 11월 스팀 통해 출시 예정

장정우 기자

[데일리한국 장정우 기자] 엔씨소프트(이하 엔씨(NC))의 북미 법인인 엔씨웨스트(NC West)가 ‘길드워2’의 세 번째 확장팩 ‘엔드오브드래곤즈’(End of Dragons)를 공개했다.길드워2는 엔씨(NC)의 북미 개발 스튜디오인 아레나넷(ArenaNet)이 개발한 PC온라인 다중접속역할수행게임(MMORPG)이다. 2012년 8월에 출시해 올해 서비스 8주년을 맞이했다.엔드오브드래곤즈는 ‘가시의 심장(Heart of Thorns)’과 ‘패스오브파이어(Path of Fire)’에 이은 길드워2의 세 번째 확장팩이다. 베일에 쌓인 왕국 ‘칸타(Cantha)’로 향하는 여정을 담았다. 이용자는 티저(Teaser, 미리보기) 영상을 통해 3번째 확장팩 정보를 확인할 수 있다. 엔씨웨스트는 2021년에 ‘엔드오브드래곤즈'의 북미와 유럽 지역 서비스를 시작할 계획이다.엔씨웨스트는 11월 중 글로벌 PC 게임 플랫폼 스팀(Steam)에 길드워2를 출시한다. 이용자는 스팀을 통해서도 길드워2와 기존 확장팩 2개에 담긴 모든 콘텐츠를 플레이할 수 있다.쳔시 가매즈(Chauncey Gammage) 엔씨웨스트 최고운영책임자(COO)는 “길드워2는 혁신적인 게임 플레이와 풍부한 스토리, 열정적인 팬들과 함께 한 스테디셀러 게임”이라며 “11월부터는 글로벌 PC게임 플랫폼 스팀을 통해 더 많은 게이머들을 만나겠다”고 말했다.