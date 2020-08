김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] 삼성전자가 18일 '제4회 삼성보안기술포럼(Samsung Security Tech Forum, SSTF)'을 개최했다.삼성전자는 보안 기술 분야의 소프트웨어 저변 확대와 인재 양성을 위해 2017년부터 매년 삼성보안기술포럼을 개최해 왔다. 이번에는 코로나19로 인해 처음으로 온라인으로 진행됐다.삼성리서치 승현준 소장(사장)은 환영사에서 "오늘날 IT 시스템은 거대하지만 공격에 매우 취약하다"며 "이제 보안은 한 회사의 성공과 실패를 좌지우지 할 정도로 중요하게 자리잡고 있어 보안 위협에 대한 방어는 항상 준비되어야 한다"고 했다.승 소장은 또 "해마다 온라인에 의존하는 생활 방식은 더욱 확대되고 코로나19로 인해 이러한 변화가 가속화됨에 따라, 디지털 보안과 개인정보 보호는 앞으로 더 크고 중요한 도전을 맞이할 것"이라고 전망했다.그는 이어 "삼성전자는 세계 최고의 제품과 서비스를 만들기 위해 보안과 프라이버시를 무엇보다 중요하게 생각한다"며 "현재 당면하고 있는 보안 이슈를 해결하는 기술을 개발하기 위해 끊임없이 노력하고 있다"고 말했다.이날 기조 연설에는 △삼성리서치 보안 기술 분야를 총괄하는 시큐리티팀 황용호 팀장(상무)과 무선사업부 시큐리티팀 안길준 팀장(전무), 세계적인 보안 전문가인 △미국 퍼듀대학교(Purdue University) 엘리사 버티노(Elisa Bertino) 교수 △캐나다 토론토대학교(University of Toronto) 니콜라스 페이퍼낫(Nicolas Papernot) 교수 등이 나섰다.황용호 상무와 안길준 전무는 '안전한 사용자 경험을 위한 보안과 개인정보 보호'라는 주제로 기조 연설을 진행했다.미국 퍼듀대학교 컴퓨터공학과 교수이자 '사이버스페이스 시큐리티랩(Cyberspace Security Lab)' 연구 이사로 재직 중인 엘리사 버티노 교수는 '빅데이터, 머신러닝, IoT 및 5G 시대의 프라이버시'라는 주제로, 5G 네트워크 환경에서의 해킹 공격과 방법에 대해 강연했다.캐나다 토론토대학교 컴퓨터공학과 교수이자 벡터 연구소(Vector Institute)에서 '캐나다 고등연구원(CIFAR, Canadian Institute For Advanced Research)' AI 의장을 맡고 있는 니콜라스 페이퍼낫 교수는 '보안과 프라이버시를 위한 머신러닝(Machine Learning) 시스템 설계 방식'에 대한 강연을 진행했다.