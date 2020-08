2분기 매출액 251억원, 영업손실 33억원

"하반기 '미르4' 출시 및 자회사 신작으로 반등"

심정선 기자

[데일리한국 심정선 기자] 위메이드는 12일 한국채택국제회계기준(K-IFRS)적용 연결 재무제표 기준 2020년 2분기 실적을 발표했다.위메이드의 2분기 매출액은 약 251억원을 기록했으며, 영업손실은 약 33억원, 당기순손실 약 52억원으로 집계됐다. 이번 분기는 기존 라이선스 및 모바일 게임들의 매출 감소 등의 영향으로 영업손실이 발생했다.위메이드는 상반기 '미르의 전설2' IP(지식재산권) 관련 주요 법률적 분쟁에서 의미있는 승소를 거뒀다. 셩취게임즈(샨다게임즈)와 싱가포르 중재에서 완벽한 승소 판정을 받았으며, 37게임즈, 킹넷 자회사들과 진행 중인 소송에서도 큰 규모의 손해배상금 판결을 받아냈다.하반기 위메이드는 신작 모바일 게임 '미르4'를 시작으로 '미르M', '미르W' 등 '미르 트릴로지'를 순차적으로 출시할 계획이다.이와 함께 자회사를 통한 신작 게임들도 순조롭게 개발하고 있다. 조이맥스의 '스타워즈: 스타파이터 미션'을 비롯해 플레로게임즈는 '어비스리움 월드', '여신의 키스: 오브', '당신에게 고양이가' 등 신규 라인업을 준비 중이다.아울러 블록체인 전문 계열회사 위메이드트리에서도 '버드토네이도 for WEMIX', '크립토네이도 for WEMIX', '전기 H5 for WEMIX'를 선보일 예정이다.향후 위메이드는 손해배상금 수령을 포함한 IP 라이선스 매출 확대와 신작 출시를 통한 안정적인 매출원 확보에 역량을 집중할 계획이다.