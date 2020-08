SKT '블루'·KT '레드'·LGU+ '핑크' 컬러마케팅

엑스박스·뮤아크엔젤·지포스나우 등 게임 서비스도

심정선 기자

[데일리한국 심정선 기자] 삼성전자의 전략 스마트폰 갤럭시노트20의 사전예약이 시작됐다. 이통3사는 전용 판매 색상과 전용 서비스를 앞세워 마케팅에 열을 올리고 있다.이통3사는 7일부터 13일까지 7일간 '갤럭시노트20'의 사전예약 판매를 진행한다고 6일 밝혔다.노트20 블루 색상을 맡은 SK텔레콤은 노트20 예약·개통 고객에게 다양한 게임 관련 혜택을 제공한다. 엑스박스 클라우드 게임은 오는 9월 15일 출시 예정이다.'엑스박스 게임 패스 얼티밋 3개월 무료+컨트롤러+무선 충전 배터리팩' 혜택을 선택하면 원스토어 5000원 쿠폰을 추가로 받을 수 있다.SK텔레콤은 컨트롤러 결합형 부가서비스도 준비했다. 5GX 요금제 이용 고객은 11번가에서 T멤버십으로 엑스박스 컨트롤러를 최대 1만원 할인 받을 수 있다.아울러 8월 14일부터 9월 14일까지 SK텔레콤에서 노트20을 개통한 고객은 '2020 트롯 어워즈' 공연 참여권도 증정한다.SK텔레콤은 코로나19 장기화에 따라 'K-언택트' 서비스도 강화한다. 365일 24시간 챗봇 상담 서비스로 문의부터 휴대폰 개통 서비스까지 진행할 수 있다. 노트20을 사전 예약한 선착순 고객 1000명에게 직접 원하는 장소로 찾아가 개통, 데이터 이전, 중고폰 보상 등의 서비스를 제공하는 프리미엄 배송 서비스도 제공할 계획이다.SK텔레콤은 노트20을 '살 때', '쓸 때', '팔 때' 마다 다른 혜택도 마련했다. '살 때'는 △제휴카드 트리플 할인 △T안심보상 △T모아쿠폰 혜택을 합쳐 최대 150만원까지 할인이 가능하다. '쓸 때'는 단말 보험 'T 올케어 플러스' 가입 시 미보험자 가족 1인이 중고폰 보험(월 2500원)을 3개월 무료 지원한다.'팔 때'는 24개월 이후 신규 갤럭시 스마트폰으로 교체 시 최대 출고가의 50%까지 지원하는 '노트20 5GX 클럽(월 7700원)'을 활용할 수 있다.전용 색상 '미스틱레드'를 선보이는 KT는 공식 온라인몰 KT샵에서 '1분주문 예약' 서비스를 선보인다. KT샵에서 기기변경 시 예약 방법을 1분주문 예약으로 선택하면 기존 가입 정보를 활용해 빠르게 예약할 수 있다.OTT 혜택 위주 강화를 선보였다. KT 5G '슈퍼플랜 Plus' 요금제 중 '스페셜 Plus' 이상 가입 고객은 넷플릭스 콘텐츠를 3개월 간 무제한으로 시청할 수 있다.KT 슈퍼플랜 Plus 요금제 혜택인 '시즌 초이스'에서 선택할 수 있는 '시즌 믹스'에 가입하면 tvN, JTBC, 프로야구 등 200여 개의 국내 실시간 TV 채널, 8만여 편의 무료 VOD를 즐길 수 있다. 유료 콘텐츠를 구매 가능 포인트 '코코'도 2만2000원 상당이 증정된다.갤럭시노트20 구매 고객에게 '5G스트리밍게임' 서비스도 제공한다. 해당 서비스에 가입 시 3개월 무료 이용 혜택을 제공한다. 추첨을 통해 5G스트리밍게임 특화 게임패드도 제공한다.모바일 게임 '뮤:아크엔젤'의 아이템도 제공하며, 선착순 10만명에게 갤럭시노트20의 KT 전용 색상인 '미스틱레드'로 커스터마이징된 프리미엄 아이템 및 아이템 총 10만원 상당을 제공한다.KT가 지난 7월 출시한 포토북 서비스의 스페셜 에디션 '포토북 RED'도 준비했다.'미스틱 핑크' 색상의 갤럭시노트20를 단독 판매하는 LG유플러스는 갤럭시노트20 시리즈 구매 고객에게 최대 133만원 상당의 제휴카드 할인·제휴포인트 할인권 등의 혜택을 제공한다.갤럭시노트20 구매자가 '중고폰 가격 보장 프로그램'에 가입하면 24개월 후 반납 시 출고가의 50%인 최대 59만9500원을 보상받는다.구입 시 'LGU+삼성카드'를 발급받고 매달 통신요금과 1만원 이상의 생활요금 3건 이상을 자동결제하면, 1만9000원(전월 70만원 이상 이용 시)씩 36개월 동안 68만000원의 청구할인을 받을 수 있다.아울러 아프리카TV 생방송 '퀵뷰' 6개월 이용권과 클라우드게임 '지포스나우'를 무료 제공한다. 지포스나우에서는 '툼레이더', '데스티니 가디언즈' 등 300여개의 PC게임을 스마트폰으로 플레이할 수 있다.'베스트 오브 구글' 5G 프로모션 혜택을 통해서는 △유튜브 프리미엄 멤버십을 최대 6개월 △구글 원 100GB 멤버십을 최대 6개월까지 체험할 수 있고, △구글플레이 포인트 600포인트(6000원 상당) 및 골드 등급으로 업그레이드를 받을 수 있다.특히 공식 온라인 직영몰 'U+Shop(유샵)'에서 예약을 진행하면, △유샵 전용 제휴팩 △사전예약이벤트 △유샵기프트 혜택을 추가로 받을 수 있다. 또 '사전예약 이벤트'에 참여하면 갤럭시노트20, 1년치 통신요금, 뱅앤올룹슨 스피커, 하이브로우 비어퐁 테이블, 신세계상품권 등의 경품을 제공한다. 예약자 전원에게는 '유샵기프트' 혜택으로 무드조명 고속충전기가 제공된다.