신지하 기자

[데일리한국 신지하 기자] 티맥스는 데이터베이스관리시스템(DBMS), 소프트웨어(SW)와 클라우드·인공지능(AI)와 같은 신기술로 전투체계 시스템 구축 등 국방 IT 사업에 적극 참여한다고 29일 밝혔다.티맥스는 먼저 해군의 '한국형 차기 구축함(KDDX) 전투체계 개발 사업'에 참여한다. KDDX는 첨단 무기체계, 레이더, 소나 등을 갖춘 해군의 대표 전투함이며, 최근 해군이 제시한 '스마트 네이비(Smart Navy)' 미래 비전의 대표 사례이기도 하다.스마트 네이비란 미래 전장 환경을 대비하기 위한 무기체계 첨단화·지휘통제체제 지능화·국내외 네트워크 강화 전략이다. 티맥스는 SW로 전투함의 두뇌 역할을 하는 전투체계의 코어 엔진을 만들어 스마트 전투함정·스마트 작전운용·스마트 협력을 지원한다. 공격 탐지·분석·대처 등의 과정을 신속하고 정확하게 통합 제어·관리한다.티맥스는 클라우드 기반의 신 전투체계 시스템도 지원한다. △쿠버네티스 기반 오픈 클라우드 플랫폼 '하이퍼클라우드(HyperCloud)' △대용량 데이터베이스를 지원하는 DBMS '티베로(Tibero)' △자연어 처리, 음성 지능 및 데이터 분석을 책임지는 AI 기술 등이다. 기존에 사용되던 대량의 물리 서버를 하나의 클라우드 환경으로 통합하고 AI 기술을 활용해 빠르고 효율적인 작전 수립·수행을 지원한다.티맥스 측은 KDDX 전투체계의 SW를 책임지게 된다면 구축함을 구성하는 모든 요소의 국산화가 가능하다고 밝혔다. 하드웨어·장비뿐 아니라 이를 관리하는 SW 시스템까지 국산 제품으로 만들 수 있기 때문이다. 국내 조선·방위·소프트웨어 산업 간 시너지를 극대화해 국가 차원에서 기술 경쟁력을 확보하고 새로운 함정 수출 모델을 수립할 수 있다는 점에서 고무적이라고 회사는 설명했다.티맥스의 대표 DBMS 티베로는 그동안 국방부 산하 국방전산정보원의 '국방군수소요획득정보체계(DRIS)'에 적용돼 군수품 보급, 근무, 훈련체계 등과 관련된 모든 데이터를 성공적으로 처리·관리한 바 있다. 또한 국방 TAAC 구축 사업을 통해 각 군의 지휘통제체계를 실시간으로 통합 관리하는 등 다양한 국방 관련 레퍼런스를 쌓아 왔다.티맥스는 앞으로 시스템 SW 기업으로써 오랫동안 쌓아 온 SW 전문 기술력과 방위 산업 레퍼런스를 기반으로 다양한 국방 IT 시스템 구축에 나설 계획이다. 클라우드 플랫폼·미들웨어·DBMS·AI 기술·애플리케이션 등 폭넓은 솔루션 라인업을 필두로 국방 IT 시스템 환경에 필요한 통합 스택을 제공할 방침이다.클라우드를 기반으로 관리 포인트를 단일화하고 성능이 저하된 IT 시스템의 신속한 속도·무한한 확장성·유연성도 실현한다. 티맥스의 기존 기술 뿐 아니라 쿠버네티스 등 최신 기술을 함께 적용시켜 국방 IT 인프라의 첨단화·고도화를 이루겠다는 포부라고 회사는 설명했다.허희도 티맥스A&C 부사장은 "기존의 국방 시스템 구축이 방위 산업계 중심으로 이뤄졌다면 다가올 디지털 뉴딜 시대에는 전문 SW 기업의 역할이 국방 시스템의 첨단화를 결정 짓는 중요한 경쟁력이 될 것"이라고 말했다.