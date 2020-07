AI 영어 교육 서비스 ‘AI튜터’ 100만 사용자에 무상 제공

김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] LG CNS는 AI 영어교육 서비스 ‘AI튜터’를 100만명 사용자 대상으로 무상제공한다고 28일 밝혔다.AI튜터 무상 이벤트는 캐럿글로벌 홈페이지에서 다음달 말일까지 신청할 수 있다. 영어 공부에 관심 있는 사람이라면 누구나 신청 가능하다.AI튜터는 수십만개의 영어 문장을 학습한 AI와 함께 언제 어디서나 스마트폰으로 영어 회화 공부가 가능한 비대면 외국어 학습 서비스다. 사람이 아닌 AI 선생님과의 대화로 진행되기 때문에 틀리거나, 더듬거리는 등 영어 실력에 자신이 없어 생기는 울렁증을 극복할 수 있다.AI가 사용자의 답변 시간, 문법, 발음, 유창성 등을 분석해 영어 실력을 판별하고, 그에 맞게 다음 대화를 이어간다. 사용자가 답변을 주저하거나, 대화 맥락과 맞지 않는 틀린 답변을 할 경우 AI가 힌트를 제시하는 등 영어 대화를 주도한다.예를 들어, 최근 많이 사용되고 있는 한국어 표현인 “라떼는 말이야”를 영어로는 어떻게 말하는지 AI와 함께 학습할 수 있다. AI가 “I’m so tired these days”라 말하고, 사용자에게 “‘나 때는 말이야, 토요일에도 일했어. 세상 많이 좋아졌지’ 라고 말해보세요”라고 제시한다.사용자가 “When I was young...”이라고 알고 있는 표현을 말하면, AI가 “[back] [days] [worked]”로 현지인이 추천하는 영어 표현을 위한 힌트를 제시한다.LG CNS는 ‘캐럿글로벌’과 협력해 식사주문, 길안내, 취미생활, 해외기업과의 미팅 등 500여개의 다양한 영어회화 상황을 개발해 AI튜터에 담았다. 500여개의 콘텐츠는 8단계 레벨로 분류해, 사용자 수준에 맞는 학습이 가능토록 했다.LG CNS는 무료 학습자 100만명이 한달 간 표현한 약 1억개의 영어 문장 빅데이터를 활용, AI에 추가 학습시켜 더 똑똑한 AI튜터를 만들 계획이다.