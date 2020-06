볼타 라이브 정규 시즌, 4차 넥스트 필드, 공식경기 2.0

라커룸, 클럽시스템 공개 및 이적시장 수수료 개선 약속

심정선 기자

[데일리한국 심정선 기자] 넥슨은 19일 EA 아시아 스튜디오인 EA코리아 스튜디오가 개발하고 자사가 서비스하는 정통 온라인 축구 게임 ‘EA SPORTS FIFA Online 4(이하 FIFA 온라인4)’에서 진행하는 체질 개선 프로젝트 ‘BUILD UP PROJECT’를 공개했다고 밝혔다.넥슨과 EA코리아 스튜디오는 18일 ‘BUILD UP PROJECT’ 영상을 통해 ‘FIFA 온라인4’ 서비스 개선 의지와 구체적인 계획을 공개하고, 이용자 의견 청취를 약속했다.박정무 넥슨 피파사업실장과 이종민 EA코리아 스튜디오 개발담당PD, 조승석 라이브서비스담당PD는 영상을 통해 ‘준비 중인 업데이트’와 ‘신규 클래스 및 유료 상품 출시 방식 개선’, ‘여름 이벤트 일정’, ‘소통방식 개선’ 등 앞으로의 개선계획을 발표했다.먼저 6월 25일 진행하는 업데이트로 ‘볼타 라이브’ 정규 시즌을 오픈하고, 체감 개선을 위한 ‘4차 넥스트 필드 업데이트’를 반영한다. 기존 공식경기에 등급 세분화와 주간리그 등 개선사항을 반영하는 ‘공식경기 2.0’도 추가할 예정이다.이후 겨울 업데이트를 통해 ‘라커룸’과 ‘클럽 시스템’ 추가를 예고했고, 신규 클래스 ‘20TOTS’ 출시와 기존 클래스의 가치 보전을 위한 방안을 공개했다. 또 이적 시장 수수료와 유료 상품에 대한 개선책과 6월 대규모 이벤트에 관한 소식까지 ‘FIFA 온라인 4’ 개선을 위해 준비 중인 다양한 소식을 전달했다.이 밖에도 새로운 형태의 소통방식 추가와 향후 추진 예정인 유저간담회 소식을 끝으로 ‘BUILD UP PROJECT’ 영상을 마무리했다.박정무 넥슨 실장은 “어느 때보다 더 많이 준비하고 고민하며, 구단주분들이 만족하시는 날까지 최선을 다할 것”이라며, “FIFA 온라인 4에 보내주신 애정 어린 지적에 감사드리며, 앞으로도 소통을 위해 노력하겠다”고 전했다.