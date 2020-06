신지하 기자

[데일리한국 신지하 기자] CJ올리브네트웍스가 운영하는 CJ 통합 라이프스타일 멤버십 서비스 CJ ONE이 다음 달 6일까지 2600만 회원 모두가 참여할 수 있는 'CJ TOWN' 이벤트를 진행한다.이번 이벤트는 CJ ONE에서 운영하는 규모가 큰 할인 이벤트의 하나로 CGV, CJmall, 빕스, 계절밥상, 더마켓, TVING 등 총 11개의 제휴 브랜드가 참여한다. 빕스, 계절밥상, COOKIT 등 일부 브랜드에서는 최대 50% 할인 혜택을 제공한다.CJ ONE 회원이라면 누구나 CJ ONE 애플리케이션에서 쿠폰을 다운로드 받은 뒤 오프라인 매장에서 제시하거나 앱에 연동시켜 사용할 수 있다.특히 CGV는 2D 영화 예매 시 2매에 한해 2000원 할인 쿠폰을 제공하며, 빕스와 계절밥상에서는 2인 이상 식사 시 각각 샐러드바 1인 50% 할인, 평일 저녁 혹은 주말 1인 식사 가격의 50%를 할인 받을 수 있다.온라인 브랜드 중 CJmall과 더마켓은 다운로드 받은 할인 쿠폰이 앱에 자동으로 연동되며, TVING과 COOKIT은 쿠폰 번호를 앱에 직접 등록한 후 사용할 수 있다. TVING은 첫 달 무제한 무료, COOKIT은 첫 구매 회원 최대 50% 할인 혜택을 제공한다.CJ ONE은 이벤트 기간 내 2개 이상의 제휴 브랜드에서 포인트를 적립하거나 사용한 고객에게 성향에 따라 '안전제일형' 또는 '인생한방형' 중 1가지 혜택을 선택할 수 있는 이벤트도 함께 진행한다.안전제일형은 CJ ONE 포인트 500포인트가 100% 지급되고, 인생한방형은 최대 CJ ONE 100만 포인트 혜택 또는 네스프레소 버츄오 커피 머신, 올리브영 기프트카드 1만원권 등 다양한 혜택이 랜덤으로 제공된다.CJ올리브네트웍스의 CJ ONE팀 김우상 팀장은 "CJ ONE 2600만명 회원들이 일상생활과 밀접한 CJ 제휴 브랜드를 알뜰하게 즐길 수 있도록 풍성한 혜택을 준비했다"며 "CGV, 빕스, TVING 등 쿠폰 혜택이 제공되는 브랜드를 포함해 CJ의 전 브랜드를 온오프라인으로 즐길 수 있는 좋은 기회가 되길 바란다"고 말했다.