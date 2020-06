新경영목표 '최고의 디스플레이 솔루션 기업' 수립

김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] LG디스플레이가 고객가치 중심의 ‘최고의 디스플레이 솔루션 기업’을 향한 도약을 시작한다.LG디스플레이는 산업의 구조적 변화, 디지털 혁신의 가속화라는 시대상황과 경영환경 변화에 대응해, 새로운 경영목표 수립 등 비전체계를 재정비했다고 16일 밝혔다.새 경영목표는 ‘최고의 디스플레이 솔루션 기업(The Best Display Solution Company)’이다.LG디스플레이가 제품과 기술뿐 아니라 서비스, 프로세스 등 모든 분야에서 ‘최고 수준’이 돼 ‘최고의 솔루션’을 제공해 나가겠다는 의미다.또 사업범위를 패널 제조에 한정하지 않고, 비즈니스 모델 관점에서 생태계 전반을 아우를 수 있도록 확장해 나가겠다는 청사진도 담겼다.비전체계 재정비는 기존 경영목표였던 ‘글로벌 넘버원 디스플레이 기업’(Global No.1 Display Company)을 8년 만에 변경한 것이다. 이제는 고객과도 공유하고 공감할 수 있는 목표 아래 사업을 추진하는 것이 중요한 시대라는 판단에서다.LG디스플레이는 경영목표를 실현하기 위한 내부 혁신을 강조하고, 전 임직원이 실천해야 할 행동방식으로 △고객가치 최우선(Customer First) △인사이트(Insight Driven) △민첩(Agility) △치밀·철저(Thoroughness) △열린 협업(Open Collaboration) 등 5가지도 새롭게 선정했다.한편, LG디스플레이의 비전인 ‘여러분이 꿈꾸는 미래, LG디스플레이가 펼쳐갑니다’(You Dream, We Display)는 그대로 유지한다. 시대가 변해도 LG디스플레이가 궁극적으로 추구하는 바는 고객의 꿈과 바람을 현실화시키는 것이기 때문이다.LG디스플레이는 대형 OLED는 생산효율성과 시장대응력을 높여 ‘OLED 대세화’를 굳힌다는 방침이다. 플라스틱 OLED는 핵심경쟁력을 바탕으로 사업기반을 강화해 턴어라운드를 이끌 계획이다.LCD는 IT용 LCD 등 고부가 제품 중심으로 역량을 집중해 수익성을 높이는 구조혁신에 속도를 내고 있다.정호영 LG디스플레이 사장은 “경영환경의 불확실성이 여전히 짙지만, 비대면·비접촉 생활문화 확산과 디지털 혁신 가속화는 산업에 새로운 기회요인이 될 것”이라며 “세계 최고의 기술력과 인재라는 자산을 바탕으로, 새로운 목표와 행동방식을 통해 더 강하고 새로운 회사로 도약해 나가자”고 당부했다.