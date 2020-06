HDTV테스트 “진정한 게임 체인저” 찬사

김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] LG전자는 48형 LG 올레드 TV(모델명: 48CX)가 해외 매체들로부터 찬사를 받고 있다고 8일 밝혔다.LG전자는 기존 88, 77, 65, 55형에 올해 48형까지 확장해 올레드 TV 풀라인업을 갖췄다. 지난해 세계 최초 88형 8K 올레드 TV를 출시한 데 이어 이달 유럽 등을 시작으로 48형 올레드 TV를 출시해 올레드 원조 기술 리더십을 강화할 계획이다.이 제품은 4K(3840×2160) 해상도에 48형(대각선 길이: 약 121cm) 중형급 크기다. 다양한 공간에서 올레드 TV만의 화질을 즐길 수 있다.특히 뛰어난 화질과 반응속도 등을 갖췄다. 업계 최초로 엔비디아의 ‘지싱크 호환(G-SYNC Compatible)’, AMD의 ‘라데온 프리싱크’ 등 그래픽 호환 기능을 탑재했다. 외부 기기의 그래픽카드와 TV 화면의 주사율을 일치시켜 화면 끊김을 최소화한다.영국의 TV 리뷰 전문매체 ‘HDTV테스트(HDTVtest)’는 LG 올레드 TV(48CX)를 “진정한 게임 체인저(It truly is a game changer)”라고 했다. 또 “시장에서 최고의 게이밍 디스플레이가 될 것”이라며 “모든 기능이 게이머들에게 매력적일 것”이라고 강조했다.영국 IT 매체 ‘T3’는 이 제품에 대해 “게이밍 측면에서 타의 추종을 불허한다”고 했다. 또 “‘플레이스테이션5’ 및 ‘엑스박스 시리즈X’를 위한 최상의 모든 기능을 지원한다”면서 “게임 모드에서 기본 응답 시간은 지금까지 테스트한 제품 중 최고의 수준”이라고 덧붙였다.미국 유력 경제 전문지 ‘포브스(Forbes)’는 이 제품에 대해 “잠재 소비자들에게 LG OLED TV 제품의 기회를 열어줄 것”이라고 설명했다. 미국IT 매체 ‘AVS포럼(AVSForum)’ 역시 “게이머들이 꿈꿔온 스크린이 될 것으로 기대된다”고 말했다.