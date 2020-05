보안 플러그인과 별도 사용자 설정 없어…사용자 편의성↑

신지하 기자

[데일리한국 신지하 기자] 티맥스A&C가 정보보안 업체 라이브애플리케이션과 함께 보안 웹 브라우저 '코러스'를 출시했다고 27일 밝혔다.코러스는 자사 웹 브라우저 '투게이트'를 기반으로 개발됐으며 엑티브엑스, exe 등 보안 플러그인과 별도 사용자 설정 없이 보안 기능을 제공해 사용자 편의성이 높은 것이 특징이다.양사는 코러스를 다양한 국가·공공 기관 및 민간 기업의 IT 환경에 최적화한 형태로 제공할 계획이다.코러스는 정부의 '공공 웹사이트 플러그인 제거 가이드라인' 준수를 위해 보안 플러그인을 해제하고, 대체 보안 방식을 적용했을 때 우려되는 보안 문제를 해결할 수 있다고 회사는 설명했다.자체 네트워크 제어 기능으로 전용회선과 동일한 기능도 제공한다. IT 담당자와 사용자는 전용회선 없이 주요 데이터 유출 및 해킹 등의 위협을 방지할 수 있다.웹 브라우저 상의 개발자 모드 및 소스코드 보기 기능을 차단해 프로그래머의 실수로 인한 소스코드 노출도 방지한다.코러스는 투게이트 기반으로 개발돼 티맥스OS에서 사용할 경우 더욱 강력한 보안 환경 구축이 가능할 것으로 회사는 기대한다.자동차, ATM 단말기, 업무용 PC, 사물인터넷(IoT) 디바이스 등 다양한 기기에서 티맥스OS와 코러스를 전용 OS 및 웹 브라우저로 활용하면 운영체제 단에서부터 웹 브라우저까지 고도화된 보안 환경을 조성할 수 있다는 것이다.양사는 총판사인 마인드서프와 함께 국가, 공공, 금융, 민간 기업 등을 상대로 보안 컨설팅 및 다양한 출시 이벤트를 진행할 예정이다.허희도 티맥스A&C 부사장은 "코러스와 티맥스OS를 결합해 사용한다면 차량용 OS, IoT 디바이스의 OS, 클라우드 OS 등 많은 분야에서 정보시스템 보안을 이룰 수 있을 것"이라며 "앞으로도 다양한 디바이스 및 OS에서 사용할 수 있는 솔루션을 통해 다각화된 IT 환경을 만들겠다"고 말했다.