22~26일 디제이맥스 리스펙트V를 무료 플레이 가능

길티기어 시리즈 콜라보레이션 콘텐츠 무료 업데이트

심정선 기자

[데일리한국 심정선 기자] 네오위즈는 자사가 서비스하는 대표 리듬게임 ‘디제이맥스 리스펙트 V(DJMAX RESPECT V)’가 ‘프리 위크엔드’ 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다.이번 이벤트는 더 많은 이용자들이 디제이맥스 리스펙트 V를 경험해볼 수 있도록 준비한 이벤트로, 오는 22일 새벽 2시부터 26일 새벽 2시까지 스팀 페이지에서 진행된다.해당 기간 동안 디제이맥스의 대표곡을 모두 무료로 체험해볼 수 있으며, 이를 기념하여 DLC를 제외한 모든 상품을 25% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.이와 함께 지난 21일, 디제이맥스 리스펙트 V는 대전격투게임 ‘길티기어’ 시리즈와의 콜라보레이션 콘텐츠를 무료로 배포했다. ‘길티기어 이그저드 레브2’ 공식 오프닝곡인 ‘브레이크 어 스펠(Break a Spell)’과 ‘길티기어 2 오버츄어’의 수록곡 ‘홀리 오더즈(Holy Orders(Be Just Or Be Dead)’, ‘길티기어 이그저드’ 시리즈의 테마곡인 ‘마리오네트(marionette)’가 추가되었으며, 길티기어 캐릭터 플레이트와 노트스킨, 기어스킨도 함께 업데이트됐다.디제이맥스 리스펙트 V는 2017년 PS4용으로 출시됐던 ‘디제이맥스 리스펙트’의 PC버전이다. 작년 12월 스팀에 얼리 엑세스 출시 후 스팀이 선정한 ‘2019최고 출시작’ 및 ‘최고 인기 제품’에 이름을 올리며 많은 이용자들의 기대를 모았으며, 지난 3월 스팀에 정식 출시 되었다.디제이맥스 리스펙트 V에 대한 더 자세한 내용은 공식 페이스북에서 확인할 수 있다.