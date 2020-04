현대오토에버, 1분기 매출액 3290억…전년비 7.2%↑

신지하 기자

[데일리한국 신지하 기자] 현대오토에버의 1분기 IT아웃소싱 매출이 지난해 동기보다 16.8% 증가한 것으로 나타났다. 코로나19로 인한 재택근무 등 비대면 IT 서비스 수요가 증가했기 때문으로 보인다.현대오토에버는 올해 1분기 연결기준 영업이익이 114억원으로 전년 동기 대비 2.6% 감소했다고 29일 공시했다.같은 기간 매출액은 3290억으로 전년 동기에 비해 7.2% 증가했다. 당기순이익은 89억을 기록했다.현대오토에버 측은 BASIC(빅데이터·블록체인·인공지능·보안·사물인터넷·클라우드) 중심의 연구개발비(R&D) 투자 증가로 영업이익이 소폭 감소했다고 설명했다.IT아웃소싱(ITO)사업 매출은 지난해 같은 기간과 비교해 16.8% 증가한 1822억원을 나타냈다. 코로나19 영향으로 재택근무 확산에 따른 '비대면 서비스' 수요가 늘어난 덕분이다.시스템통합(SI)사업 매출은 '서비타이제이션(servitization)'을 통해 플랫폼, 서비스 중심으로 체질 개선과 코로나19 여파로 인한 해외 프로젝트 일정 지연에 따라 전년 동기 대비 2.7% 감소한 1467억원을 기록했다.현대오토에버는 최근 비대면 추세에 따라 △비대면 마케팅 강화를 위한 라이브쇼룸·가상현실(VR)모델하우스 △비대면 IT 개발 플랫폼 구축 △글로벌 온라인 판매 서비스 강화 등 디지털마케팅, 클라우드 등의 분야에 집중할 방침이다.현대오토에버 관계자는 "2분기에는 코로나19 영향이 점차 나타나 IT 프로젝트 진행 일정 지연이 예상된다"면서도 "포스트코로나를 대비하기 위해 기술 중심의 투자를 이어 갈 것"이라고 말했다.