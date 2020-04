퀴즈 참여시 용의 강림 카드 팩 증정

[데일리한국 심정선 기자] 블리자드 엔터테인먼트는 '하스스톤(Hearthstone)'의 다채로운 영상 콘텐츠를 만나볼 수 있는 우리나라 하스스톤 공식 유튜브 채널의 첫 돌을 기념하는 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다,1주년을 맞이한 유튜브 채널에도 한층 다채로운 신규 영상 콘텐츠가 가득 채워져 팬들에게 색다른 재미를 선사한다.22일부터 5월 21일까지 한 달 동안, 웹 또는 모바일 어디서나 이벤트 페이지에 접속, 간단한 퀴즈 이벤트에 참여하고 하스스톤 공식 유튜브 채널을 구독 신청하는 팬들에게는 하스스톤 용의 강림(Descent of Dragons) 카드 팩 1개씩을 증정한다.작년 4월 첫 선을 보인 우리나라 하스스톤 공식 유튜브 채널에서는 각 확장팩의 시네매틱과 난롯가 이야기 영상에서, 게임 내 성우 목소리가 곁들여져 좋은 반응을 얻고 있는 패치 노트 영상, 그리고 주요 스트리머들이 등장해 경쟁과 입담을 펼치는 즐거운 이벤트 영상에 이르기까지 하스스톤에 대한 다양한 영상 콘텐츠를 한 곳에서 즐길 수 있다.이에 더해, 채널 개설 1주년 및 새 정규력 불사조의 해(Year of the Phoenix) 시작과 새 확장팩 황폐한 아웃랜드(Ashes of Outland™) 적용에 맞춰, 하스스톤 유튜브 채널에서는 다음과 같은 풍성한 영상 콘텐츠들이 연이어 새로 공개된다.그 밖에도, 블리자드는 하스스톤 유튜브 1주년을 기념하여 인기 유튜브 예능 '왜냐맨'과의 협업을 통해 특별한 ‘왜냐맨 X 하스스톤’ 영상을 선보이며, 오늘 그 예고편 영상을 하스스톤 공식 유튜브 채널을 통해 공개했다. 본편은 라우드G 유튜브 채널을 통해 4월 25일 확인할 수 있다.하스스톤 유튜브 돌잔치 퀴즈 이벤트 및 연이어 공개되는 하스스톤 영상 콘텐츠에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지 블로그에서 확인할 수 있다.한편 지난 4월 8일 하스스톤의 최신 확장팩 황폐한 아웃랜드가 적용된 가운데, 게임 출시 이후 처음으로 추가된 신규 직업 악마사냥꾼을 플레이할 수 있다.게임 내 무료로 주어지는 악마사냥꾼 프롤로그(prologue) 임무를 완료한 모든 플레이어들에게는 악마사냥꾼 직업과 이에 상응하는 일리단 스톰레이지(Illidan Stormrage) 영웅, 그리고 이 직업에 특화된 30장의 카드가 무료로 주어진다. 악마사냥꾼에 대한 더 자세한 정보는 공식 홈페이지 블로그에서 확인할 수 있다.또 하스스톤에 로그인하는 플레이어는 연속 퀘스트를 완료하고 황폐한 아웃랜드 3개, 용의 강림1개, 울둠의 구원자(Saviors of Uldum) 1개, 어둠의 반격(Rise of Shadows) 1개 등 총 6개의 카드 팩을 획득할 수 있다. 아울러, 6월 29일까지 하스스톤에 로그인하는 모든 플레이어들은 전설 하수인 캘타스 선스트라이더(Kael’thas Sunstrider)를 무료로 받게 된다.황폐한 아웃랜드 카드 팩은 하스스톤 투기장 보상으로 획득할 수 있으며, 다른 하스스톤 카드 팩과 동일한 가격으로 게임 내 골드나 실제 화폐를 이용하여 구매할 수 있다.