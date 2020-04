위믹스 플랫폼 통해 룽투코리아 다양한 게임 출시

중국 룽투게임과 파트너십 등 中 현지 적극 공략

심정선 기자

[데일리한국 심정선 기자] 위메이드트리는 룽투코리아와 16일 블록체인 게임 사업 확대를 위한 전략적 파트너십을 체결했다.위메이드트리는 파트너십을 체결하며 룽투코리아로부터 투자를 유치하는 등 양사 간 긴밀한 협업 관계를 구축하기로 했다.이번 투자 유치를 통해 위메이드트리는 블록체인 게임 개발 및 플랫폼 서비스 고도화를 위한 발판을 마련하고 보다 안정적인 사업을 추진할 수 있는 동력을 확보했다.또한 룽투코리아의 다양한 장르 게임들을 블록체인과 결합해 위믹스(WEMIX) 플랫폼에 선보일 예정이다. 양사 간 게임 서비스 장점을 극대화해 시너지 창출도 꾀한다.최근 위메이드트리는 '미르의 전설2', '윈드러너' 등 유명 게임 IP(지식 재산권) 장르별 총 10종의 신작 라인업을 확보하는 등 블록체인 게임 개발 및 본격적인 서비스를 위해 박차를 가하고 있다.이 중에서 '크립토네이도 for WEMIX'와 '버드토네이도 for WEMIX', 미르의 전설 IP 활용 '전기 H5 for WEMIX'는 상반기 출시를 목표로 준비중이다.향후 위메이드트리는 룽투코리아의 중국 본사인 룽투게임과도 파트너십을 확대할 예정이다. 아울러 룽투게임과 협력해 위믹스 플랫폼에 중국 내 다수의 게임들을 서비스하는 등 중화권 시장 공략에도 속도를 낼 방침이다.김석환 위메이드트리 대표는 “이번 투자유치는 양사가 성장과 협력을 가속화할 수 있는 발판을 마련했다는 점에서 매우 큰 의미가 있다”며 “앞으로 이용자들에게 안정적인 블록체인 게임 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다할 것이다”고 밝혔다.