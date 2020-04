업계 환경 개선 위해 활동해온 후보 공약에 이목 쏠려

조승래 후보 '게임법 개정안' 가속, 이동섭 후보 산업 육성 천명

심정선 기자

[데일리한국 심정선 기자] 4.15 총선이 이틀 앞으로 다가옴에 따라 IT, 게임 업계 관계자들이 촉각을 곤두세우고 있다. 판호와 게임법 개정 등 업계에 민감한 이슈들이 총선 결과에 큰 영향을 받을 것으로 보이기 때문이다.13일 업계에 따르면 21대 국회의원 선거에 참가한 각 정당과 후보들이 IT 업계와 게임산업 및 e스포츠와 관련한 다양한 공약을 내걸고 있다.우선 각 당은 IT 노동자의 노동자성 인정을 비롯한 처우개선과 관련해 공통된 정책 공약을 내놓고 있다.더불어민주당은 특수고용, 플랫폼 노동자 노동기본권 보장을 위해 노조법상 근로자 개념 확대 및 산재보험 적용대상 확대와 적용제외 사유 최소화로 IT 업종 프리랜서 등 단계적 확대, 산재보험 적용 제외 신청 사유 최소화 및 보험료 사용자 책임을 강화한다. 중장기적으로 산재, 고용보험이 인정하는 '취업자'의 수준 늘리겠다는 것.정의당도 현행 노동법이 규정하는 노동자 개념이 최근의 다양한 고용형태에 뒤떨어져있다고 판단했다. 이에 특수고용노동자도 근로기준법을 적용해 노동자성을 인정하고, 노무 제공자도 노동자에 추가한다. 4대보험 또한 직종별 선별에서 전면 적용으로 확대하겠다는 의지를 표했다.녹색당은 모든 노동권을 평등하게 인정해야한다는 모토 아래 사용자성도 변화된 고용 환경에 맞게 확장해야한다고 전했다. 상시지속 업무 자체를 정규직 고용을 원칙으로 삼아야 한다는 것.각 당은 20대 국회 중에도 뜨거운 감자로 떠오른 포괄임금제 폐지와 관련한 의견도 내놓았다.더불어민주당은 초과수당이 제대로 지급되지 않는 포괄임금제도 규제를 국정과제로 제시했다. 포괄임금계약의 편법활용근절을 위해 가이드라인을 마련하고, 임단협 지도지침 등으로 노동자에게 불이익이 없도록 고용노동부 지도감독 강화안을 내놓았다는 설명이다.다음으로 정의당은 포괄임금제에 대한 폐지 입장을 일관된 정책과 공약으로 내놓고 있다. 이번 21대 총선에서는 '포괄임금 금지법' 도입으로 장시간 공짜, 강제노동 근절을 공약으로 내놓았다.녹색당 또한 IT, 게임 업계에서 관행화된 포괄임금제를 폐지해야 한다는 의견이다. 포괄임금제 악용으로 과도한 야근을 강요하고 있는 상황이라, 사무직에 포괄임금제 적용을 금지해야 한다고 말했다.21대 총선을 겨냥해 다양한 IT, 게임 업계와 관련한 공약이 발표되는 가운데, 이전부터 업계 환경 개선을 위한 활동을 해온 후보들의 공약에 이목이 쏠린다.우선 더불어민주당 대전 유성구 갑으로 출마한 조승래 후보는 '게임산업진흥법 전면 개정'(이하 게임법 개정안) 작업을 천명했다.지난 2017년 ‘대한민국 게임포럼’ 창립과 지난 2월 게임산업진흥에 관한 법률 전부 개정안 등 다양한 활동을 해온 조 후보이기에 당선 시'게임법 개정안'의 개정에 속도를 더할 수 있을 것으로 보인다. 해당 개정안은 한국게임진흥원 설립, 게임물관리위원회 개편 등을 골자로 하고 있다.국내 게임 개발사 웹젠 의장 출신의 더불어민주당 분당구 갑 김병관 후보는 지역 내 e스포츠 경기장 유치 공약을 내걸었다. 김 후보는 20대 국회 당시에도 게임물등급분류관련 개정, 게임 제공업의 영업정지 처분 마련 등을 공동 발의에 나선 바 있어, '게임법' 개정에 힘을 더할 것으로 보인다.미래통합당의 이동섭 후보는 게임 관련 정책의 가장 적극적인 발의인으로 꼽힌다. 이 후보는 올해 선거 공약을 통해 e스포츠·게임산업육성센터 설립을 내걸었다. 이를 통해 게임문화산업 분야의 융복합과 출마 지역인 노원지역 내 일자리 창출을 이루겠다는 주장이다.이 후보는 지난 20대 국회는 물론 이전 국회에서도 다양한 발의와 활동을 통해 게임계를 대변하기도 했다. 불법 프로그램에 대한 처벌 근거와 일명 '대리게임 처벌법' 등 가장 많은 게임 관련 법을 발의 및 통과시킨 친 게임 인사다. 대한민국 게임포럼 공동대표를 역임하기도 했다.같은 당 소속 최형두 후보는 경남 창원시마산합포구에 출마하며 마산 네버랜드를 조성, '리니지'와 '배틀그라운드' 등 온라인 게임 체험을 위한 '증강현실(AR)·가상현실(VR) 게임 파크'를 세우겠다는 공약을 내세웠다.동일한 당 소속의 조경태 후보는 부산 사하구 을로 출마했다. 조 후보는 판호 문제와 관련해 주한 중국 대사관 앞에서 1인 시위를 벌이는 등 적극적인 태도를 보인 바 있다. 다만 10대 주요 공약 내에 게임 관련 공약은 없었다.정의당은 세종시 갑에 출마한 이혁재 후보가 e스포츠 산업 육성센터 조성을 공약으로 내걸었다. 무소속 후보 중에는 김태호 후보가 경남 산청군함양군거창군합천군에 출마하며 e스포츠 대회 유치 및 e스포츠 선수촌 설립을 약속했다.