김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] LG전자는 17일 유명 IT 유튜브 채널 ‘깨봉채널’과 협업해 노트북, 스마트폰 등 IT 기기의 뛰어난 내구성을 알리는 온라인 마케팅에 나섰다고 밝혔다.비대면과 비접촉 마케팅의 일환인 온라인 마케팅을 강화하며 프리미엄 IT 기기 수요를 적극 공략한다는 계획이다.‘내구성 탐구생활’이라는 제목의 영상은 LG 그램 노트북과 LG 스마트폰이 출시되기 전 거치는 미국 국방성 신뢰성 테스트(MIL-STD, 일명 ‘밀스펙’) 과정을 보여준다.전자제품 판매사원으로 활동하기도 했던 이색 경력의 유명 IT 유튜버 깨봉이 경기도 평택 소재 LG 디지털파크를 찾아 LG 그램 17 노트북과 LG V50S ThinQ의 내구성 테스트 장면을 촬영했다.LG전자는 고객들이 제품을 사용하는 여러 환경을 고려, 노트북과 스마트폰에 충격, 먼지, 고온, 저온, 진동 등 다양한 분야에서 실제 인증에 준하는 가혹조건을 설정하고 엄격한 자체 테스트를 거친다.또 LG전자는 최근 유명 유튜브 채널 ‘이십세들’과 함께 밀스펙을 탑재한 실속형 스마트폰 ‘LG Q51’을 활용한 온라인 마케팅도 새롭게 시작했다.LG Q51은 30만원 초반 가격에 준수한 성능이 특징이다. △6.5인치 ‘풀비전(Fullvision)’ 디스플레이 △전/후면 4개 카메라 △4000mAh 배터리 △최대 7.1채널 DTS:X 입체음향 등을 갖췄다.