김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] LG CNS는 서울 마곡 본사에 적용한 마케팅 솔루션 B.E.A.T(Briefing Experience Authoring Tool)이 2020 독일 iF 디자인 어워드 ‘서비스 디자인 부문’을 수상했다고 17일 밝혔다.LG CNS가 수상한 서비스 디자인 부문은 유형의 제품이나 인테리어를 평가하는 다른 부문과 달리, 공간과 컨텐츠가 주는 감성까지 종합적으로 판단해 수상 여부를 결정한다.2020 iF 디자인 어워드에서는 세계 56개국에서 7298점이 출품됐다. 이중 서비스 디자인 부문 수상작은 34점이다.수상의 영예를 안은 B.E.A.T는 LG CNS가 최적의 브리핑 환경을 제공할 수 있도록 개발한 마케팅 솔루션으로, LG CNS의 핵심 가치를 고객 및 방문객, 임직원에게 효율적으로 전달한다.이번에 수상한 B.E.A.T는 브리핑을 위한 공간인 1층 데모써클룸과 9층 미디어홀을 중심으로 적용됐다.B.E.A.T는 △청중들의 몰입감을 극대화하는 공간과 동선 등 다양한 디자인 요소들 △발표자가 편리하게 모든 환경을 컨트롤 할 수 있는 브리핑 컨트롤러 △청중의 이해를 돕는 IT 신기술이 조화를 이루는 솔루션이다.예를 들어 1층 데모써클룸은 원형 형태의 방에 26m 너비의 152도 와이드 풀 스크린을 장착해 청중들이 마치 화면 속에 들어와 있는 것처럼 느낄 수 있도록 구축했다.발표 단상 형태의 브리핑 컨트롤러는 양면 OLED 디스플레이를 적용해 발표자와 청중이 각각 다른 화면을 보면서 프레젠테이션을 진행하도록 개발했다. 발표자는 컨트롤러를 통해 실내의 조명, 사운드, 화면 등을 발표의 상황에 맞게 컨트롤할 수 있다.해상도가 허용하는 범위에서 화면을 여러 개로 분할할 수 있는 스크린은 청중이 이해하기 어려운 IT 컨텐츠를 쉽게 이해할 수 있도록 돕는다.1층 커뮤니케이션 센터는 ‘IT를 통해 고객에게 더 나은 삶을 제공하겠다’는 LG CNS의 가치를 디자인한 ‘로비’, IT 신기술이 15년 이내에 상용화 돼 우리 삶의 모습을 바꾸는 모습을 홀로그램 드라마로 보여주는 ‘홀로라마’ 등으로 구성됐다.프로젝트를 기획한 전략기획팀 유지연 책임은 “아무리 뛰어난 디지털 기술도 사람과 어우러져야 의미가 있다”며 “LG CNS의 최고의 기술이 아날로그적인 사람의 감성, 행위와 조화를 이루도록 디자인 한 것이 공감을 얻었다”고 수상 배경을 설명했다.