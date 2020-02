5G 가입고객에게 가입시점부터 6개월에서 최대 1년까지 제공

올해 출시되는 첫 5G 단말인 갤럭시 S20부터 적용 예정

심정선 기자

[데일리한국 심정선 기자] LG유플러스는 모바일과 홈 서비스 부문에서 구글과의 전략적 제휴를 한층 강화하고 ‘Best of Google’ 프로모션을 5G 가입고객에게 최대 1년간 제공한다고 18일 밝혔다.이번에 제공되는 ‘Best of Google’ 5G 프로모션은 △유튜브 프리미엄(YouTube Premium)과 △구글 원(Google One) 유료멤버십을 각각 최장 6개월간 무료 체험이 가능하고, △구글 플레이 포인트(Google Play Points) 골드레벨을 1년간 제공하는 서비스로, LG유플러스는 구글과의 제휴를 통해 LG유플러스 5G가입고객에게 보다 특별한 혜택을 제공할 수 있게 됐다.‘Best of Google’ 5G 프로모션은 올해 첫 5G 단말인 삼성 갤럭시S20부터 적용되며, 오는 2월 27일부터 신청이 가능하다. LG유플러스는 모든 모바일 고객으로 유튜브 프리미엄과 구글 원 혜택을 확대 제공한다.유튜브 프리미엄(YouTube Premium)은 모든 유튜브 영상을 광고 없이 시청하고, 휴대기기에 저장하여 오프라인으로 재생하며, 다른 앱을 사용하거나 화면이 꺼진 상태에서도 백그라운드에서 재생할 수 있는 멤버십 서비스로 5G 이용고객은 최대 6개월까지 무료체험이 가능하다.구글 원(Google One)은 100GB의 클라우드 공간을 제공하고, Google 전문가의 고객 서비스 지원, 기타 회원 혜택을 가족 구성원 5명 까지 공유 가능한 가족 요금제로 5G 신규 이용고객에게 최대 6개월의 무료체험이 제공된다.구글플레이 포인트 프로그램은 구글플레이가 제공하는 리워드 프로그램으로 유료 앱o게임, 구글플레이 영화 등 구글 플레이 내 구매 활동 시 포인트가 적립되는 시스템이다.LG유플러스 5G 신규가입 고객에게는 신청시점으로부터 12개월동안 골드 등급이 부여된다. 가장 낮은 등급인 브론즈 등급인 경우 결제금액의 1%를 적립할 수 있으며, 골드 등급은 1.3%의 포인트가 적립된다.LG유플러스는 밀레니얼 고객의 작년 모바일 서비스 이용행태를 분석한 결과, 5G 이용고객이 LTE 고객 대비 클라우드 서비스와 구글 플레이를 각각 2배 이상, 유료결제를 30% 이상 더 사용한다는 데이터에 기반해 고객 사용빈도가 높은 서비스혜택을 확대했다고 설명했다.LG유플러스와 구글은 유튜브 프리미엄, 구글 원, 구글 플레이 포인트 혜택을 모두 제공하는 ‘Best of Google’ 5G 프로모션으로 5G폰을 사용하는 고객들의 모바일 콘텐츠(영상, 음악, 게임) 및 클라우드 저장공간 사용경험을 증진시키고, 하반기에는 AI서비스인 구글 어시스턴트를 포함한 유무선 서비스까지 협력을 이어갈 방침이다.김새라 LG유플러스 마케팅 그룹장은 “구글과의 파트너십으로 영상과 게임, 클라우드 등 5G 핵심 서비스의 차별화된 혜택을 고객에게 제공할 수 있게 됐다”며 “하반기에 선보이는 AI 등 신규서비스를 통해 고객이 5G가 바꾸는 일상을 경험할 수 있도록 협력을 이어가겠다”고 밝혔다. 한편 LG유플러스와 구글은 2017년 U+tv리모콘 내 구글 어시스턴트 전용 버튼, U+tv 아이들나라 앱 내 ‘유튜브 키즈’ 기본 탑재를 시작으로, 2018년에는 모바일 전 가입자 대상 유튜브 프리미엄 3개월 무료체험을 제공했다.이어 지난 해부터, VR콘텐츠에 제작 및 공동 투자를 통해 LG유플러스의 VR전용 플랫폼인 U+VR과 구글의 유튜브에 K-콘텐츠를 공급해오고 있다. 올해 1월부터는 이를 AR분야 까지 확장해 5G실감형 콘텐츠의 글로벌 공급을 위해 협력키로 했다.또 연간 1800만명이 이용하는 서울 지하철 6호선 공덕역에 세계 최초 5G 기반 문화공간인 ‘U+5G 갤러리’ 선보여 시민들에게 AR로 문화 예술 작품을 감상할 수 있는 새로운 경험을 제공하는 등 5G 콘텐츠와 서비스 생태계 구축을 위한 협력을 강화하고 있다.