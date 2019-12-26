26ÀÏ ÇÑºû¼ÒÇÁÆ®¿¡ µû¸£¸é ÇÑºûµå·ÐÀº ÇÑ±¹e½ºÆ÷Ã÷ÇùÈ¸(ÀÌÇÏ ÇùÈ¸)¿Í '¹Ì·¡ e½ºÆ÷Ã÷ Çù·ÂÀ» À§ÇÑ ¾÷¹« Çù¾à(MOU)'À» Ã¼°áÇß´Ù
MOU´Â 'DJI ·Îº¸¸¶½ºÅÍ S1'À» È°¿ëÇÑ µå·Ð e½ºÆ÷Ã÷ Á¾¸ñÈ ¹× ´ëÈ¸ °³ÃÖ, ¼±¼ö µî·Ï µî Á¦¹Ý ¿î¿µ, ·Îº¸¸¶½ºÅÍ S1À» È°¿ëÇÑ ¸¶ÄÉÆÃ ¹× »ç¾÷È µî¿¡ ¾ç ÃøÀÌ »óÈ£ ±³·ù¡¤Çù·ÂÇÏ´Â ³»¿ëÀÌ´Ù.
ÀÌ Á¦Ç°Àº µå·Ð ¹× Ç×°ø ÀÌ¹ÌÁö ±â¼ú Àü¹® ±â¾÷ DJIÀÇ Ã¹ Áö»ó ·Îº¿À¸·Î, ÇÑºûµå·ÐÀÌ ÃÖ±Ù ±¹³» µ¶Á¡ »ç¾÷ÀÚ·Î ÃÖ±Ù ¼±Á¤µÆ´Ù. ·Îº¸¸¶½ºÅÍ S1À» È°¿ëÇØ ´ÜÀÏ »ó´ë ¶Ç´Â ÆÀ ´ÜÀ§ÀÇ ¹èÆ² ¸ðµå¸¦ Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Ù.
¾ÈÀüÇÑ ¹«µ¶¼º °¶ ¶Ç´Â ·¹ÀÌÀúÀ» ¹ß»çÇØ Á¡¼ö¸¦ ³»´Â ¹æ½ÄÀº ¹°·Ð, Áõ°Çö½Ç ±â¹ÝÀÇ ·¹ÀÌ½Ì µî ·Îº¸¸¶½ºÅÍ S1ÀÌ Á¦°øÇÏ´Â ¹«ÇÑÇÑ È®Àå¼º ´ö¿¡ ´Ù¾çÇÑ e½ºÆ÷Ã÷ °æ±â¸¦ ÁøÇàÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.
ÇÑºûµå·ÐÀº ¿ì¼± 23ÀÏ °³¸·ÇÏ´Â ÇùÈ¸ ÁÖÃÖÀÇ 'KeSPA Cup' ´ëÈ¸ ±â°£ Áß '·Îº¸¸¶½ºÅÍ S1'À» ¼Ò°³ÇÑ´Ù. °æ±âÀå ³» ±¤°í¸¦ ÅëÇØ Á¦Ç° È«º¸¿µ»óÀ» ¼ÛÃâÇÏ°í, 1¿ù3ÀÏºÎÅÍ 5ÀÏ±îÁö KBS ¿ï»êÈ¦¿¡¼ ¿¸®´Â °á½ÂÀü¿¡¼´Â ÇöÀå Ã¼ÇèºÎ½ºµµ ¿î¿µÇÑ´Ù.
¹Ú¾ç±Ô ÇÑºûµå·Ð ´ëÇ¥´Â "DJI ·Îº¸¸¶½ºÅÍ S1À» ÅëÇØ ÇùÈ¸¿Í ÇÔ²² ¹°¸® ¾×¼Ç ±â¹ÝÀÇ e½ºÆ÷Ã÷ ´ëÈ¸°¡ ±¹³»¿¡µµ È°¼ºÈ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÒ °Í"ÀÌ¶ó°í ÀÌ¹ø Çù·ÂÀÇ ¸ñÇ¥¸¦ ÀüÇß´Ù.