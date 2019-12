장학금 15억 기탁해 초중고교 장학생 선정

3월, 수도권 128개 초중고교에 장학금 15억 전달

심정선 기자

[데일리한국 심정선 기자] NHN은 IT 미래 인재 양성을 위한 ‘NHN IT장학사업’을 시작한다고 23일 밝혔다.NHN IT 장학사업은 IT 기술 재능을 키워가는 학생들의 진로교육과 더불어, 학업에 집중할 수 있는 스마트 교육 환경을 지원하고자 마련됐다. 이번 장학사업은 서울, 경기, 인천 등 수도권 지역의 초·중·고등학교를 대상으로 △학교별 NHN장학금 지급과 △멘토링 및 특강 프로그램이 진행될 계획이다.NHN 장학금은 총 15억 원 규모로, 스마트교육학회와 한국교원단체총연합회를 통해 기탁된다. 스마트교육학회를 통해 지급되는 장학금은 약 10억 원 수준이며, 학교당 500만 원에서 1000만 원 사이의 학교 및 학생 지원금이 내년 3월부터 순차 전달될 예정이다. 장학금 수혜를 받게 되는 학교는 초·중·고를 모두 합쳐 128개교다.나머지 5억 원은 한국교원단체총연합회를 통해 교사들에게 지급된다. 태블릿PC 등 IT 교육 현장에서 필요한 교구나 교육 콘텐츠 및 교재 구입 등 스마트 교육 환경 구축에 활용될 예정이다.멘토링 및 특강 프로그램은 장학금이 수여된 학교의 장학생을 대상으로 운영된다. 연 1회에 걸쳐 NHN의 기술 엔지니어가 직접 멘토링에 나서, 기술 인재로의 성장을 독려하는 진로 탐색 가이드 및 IT 특강을 지원한다.진은숙 NHN CTO는 “NHN은 국내 IT산업을 이끄는 리딩 기업으로서, 4차산업혁명시대의 핵심 인재가 될 청소년의 IT 교육 환경 개선과 지원에 앞장서고자 한다”며, “이번 NHN IT 장학사업이 학교 현장에서의 실질적인 도움은 물론, ICT 분야의 청소년 인재를 육성하는 초석이 되길 바란다”고 밝혔다.한편 NHN은 IT 미래 인재 양성을 위한 다각적인 투자와 지원을 아끼지 않고 있다. 청소년 부문 외에도 숭실대, 충남대 등과 현장 중심의 인재 육성을 위한 산학협력 관계를 구축하고 있으며, 중소 IT 기업을 대상으로 한 상시 교육 프로그램 ‘TOAST FORWARD’ 등도 운영 중이다.