이세돌, 공격 일변도에서 수비 자세로 전략 변경 '적중'

AI 한돌, 중반 83수에서 "이해할 수 없는 수"가 결국 패착

이 구단, 제1국 승리…19일 2국, 3국은 21일 고향 신안서

심정선 기자

[데일리한국 심정선 기자] NHN의 바둑 AI ‘한돌’과 이세돌 9단의 대국 중 제1국이 이세돌 9단의 승리로 끝났다. 프로 기사라면 하지 않을 실수라는 해석이다.NHN과 K바둑, SBS는 18일 강남구 도곡동 바디프랜드 사옥에서 ‘바디프랜드 브레인마사지배 이세돌 VS 한돌(이하 이세돌 VS 한돌 대국)’의 1국을 진행했다. 이번 대국의 주최, 주관은 NHN과 K바둑, SBS가 맡았다.‘이세돌 VS 한돌 대국’은 지난 달 은퇴를 선언한 이세돌 9단 측이 고별전 대상으로 인간이 아닌 AI를 지목해 성사됐다. 이번 대국이 주목받는 점은 세계적 명성의 이세돌 9단의 은퇴 기념 경기 일뿐만 아니라 그 대상이 AI인 것도 큰 화제가 됐다.1983년 전남 신안군에서 출생한 이세돌은 1995년 12세에 프로의 길을 걷기 시작해, 조훈현과 이창호에 이어 세계 바둑 최강의 계보를 이어왔다. 2000년 32연승의 대기록을 세운데 이어 2002년에는 프로 3단으로 세계바둑선수권대회에서 우승. 이창호가 세운 최저단(5단) 세계대회 제패 기록을 경신했다.특히 지난 2016년 구글 딥마인드가 개발한 AI 알파고(AlphaGo)와의 대결에서 네 번째 게임을 이기면서 인공지능인 ‘알파고’와의 대결에서 승리한 유일한 인간이다.이에 맞서는 한돌(HanDol)은 NHN이 2017년 12월 선보인 바둑 AI다. 지난해 12월과 1월에 걸쳐 신진서·박정환·김지석·이동훈·신민준 등 국내 대표 프로바둑기사들과 릴레이 바둑 ‘프로기사 TOP5 vs 한돌 빅매치’를 진행해 모두 이겼다.이번 경기는 3년전 호선으로 두었던 알파고와의 대결과는 다르게 '접바둑' 형태의 ‘치수고치기’ 방식을 택했다. 이세돌 9단이 2점을 깐 것은 25년간의 프로기사 생활 중 처음이다.다만 첫 대국은 이세돌 9단이 2점을 놓고 시작하고 7집반을 한돌에게 주는 대신, 첫 대결을 한돌이 이기면 2국에서는 이세돌이 3점을 먼저 놓고 시작하게 된다. 반대로 이세돌이 1국을 잡으면 2국에서는 서로 동등(호선)하게 대결한다.또한 대회 방식도 변경됐다. 이전 AI 한돌이 진행한 릴레이 바둑 등에서는 인터넷 바둑을 두듯 컴퓨터 앞에 앉아 마우스로 착수를 두었지만, 이번 대국에서는 대리자가 착수하는 형태로 진행된다. "이세돌 9단의 은퇴 기념 대국이라는 특별한 의미가 있기 때문"에 대리 착수를 결정했다는 게 NHN 측의 설명이다.제1국 해설은 김만수 8단이 맡았다. 경기 초반 김만수 8단은 "대국을 보며 깜짝 깜짝 놀라고 있다"며 "이세돌 9단은 '내 사전에 수비는 없다'는 스타일이었는데, 이대로는 한돌의 공격을 감당할 수 없다고 생각해 수비적인 모습을 보이고 있다"고 말했다.경기는 초반 한돌이 유리한 모양새를 보이던 것이 이세돌의 78수 이후 분위기가 급격히 변화했다. 한돌이 83수에서 둔 수가 상식적인 수가 아니었기 때문. 김만수 8단은 "한돌이 둔 마지막 수는 도저히 이해할 수 없는 수"라며 "3돌을 잡을 수 있는 수를 버리고 이 곳에 둔 것이 인간으로는 이해할 수 없다"고 해설했다.한돌의 83수를 본 이세돌 9단도 당황스럽다는 표정을 지었고, 해설을 맡은 김만수 8단도 "한돌이 망해버렸다"고 표현했다. 92수만에 흑 불계승을 거둔 이세돌은 19일 열리는 제2국에서는 한돌과 호선으로 대결한다. 이세돌 9단은 1국 승리로 기본 대국료 1억5000만원과 승리 수당 5000만원 등 2억 원의 상금을 챙겼다.박상현 바디프렌드 대표는 "AI 한돌과 은퇴 기념전을 준비하며, 인간 대표와 AI 대표의 대결이 '브레인마사지'와 딱 맞는 콘셉트라고 생각해 혼쾌히 이번 대국을 결성하게 됐다"고 말했다.정우진 NHN 대표는 "오늘 한돌과 이세돌 9단의 대결은 승부라기 보다 AI와 사람이 조화롭고 이롭게 살아가기 위한 것이 주제"라며 "얼마나 같이 즐거움을 선사할 수 있을지를 기대해주시길 바란다"고 전했다.한편 이번 ‘바디프랜드 브레인마사지배 이세돌 VS 한돌’은 총 3국에 걸쳐 진행된다. 18일 1국을 시작으로 19일 낮 12시에 양재 도곡타워 바디프랜드 본사에서 두 차례 대국이 열리며, 마지막 3국은 이세돌 9단의 고향인 전남 신안군에 위치한 엘도라도 리조트에서 21일 낮 12시에 진행된다.