클레이튼이 주최한 첫 비앱 공모전 성공리에 마무리

북미, 아시아, 유럽 등 다양한 지역 개발자 대거 참가

100여개 프로젝트 중 15개팀 선발, 12억 클레이 제공

심정선 기자

[데일리한국 심정선 기자] 카카오의 블록체인 기술 계열사 그라운드X는 12일 블록체인 앱 공모전 ‘클레이튼 호라이즌(Klaytn Horizon)’의 수상자를 공식 클레이튼 호라이즌 홈페이지를 통해 발표했다.지난 5월부터 10월까지 약 5개월간 진행된 클레이튼 호라이즌은 그라운드X가 자체 개발한 블록체인 플랫폼 ‘클레이튼(Klaytn)’을 활용해 블록체인 애플리케이션(Blockchain Application·BApp)을 개발하는 공모전 형태로 열렸다. 블록체인 대중화를 지향하는 만큼 실제로 클레이튼 플랫폼에서 운영될 수 있는 역량있는 프로젝트를 발굴하여 클레이튼 생태계를 더욱 더 활성화하기 위한 취지로 진행됐다.한국과 미국을 비롯해 프랑스, 네덜란드, 싱가포르, 베트남, 슬로바키아, 스위스, 중국 등 다양한 국가 출신의 글로벌 개발자들이 참여하여 약 100여개의 결과물을 제출했다. 클레이튼 기반 지갑, 거래소, 스테이블코인 솔루션 등 클레이튼 플랫폼에서 더욱 더 편리하게 서비스를 개발하고 사용할 수 있게 하는 툴(Tool)들이 대거 제출됐다. 클레이튼 생태계를 자발적으로 개선하고 확장한 셈이다.클레이튼 서비스 파트너들로 이루어진 심사위원들이 △블록체인 기술을 통해 이용자들에게 차별화된 가치를 줄 수 있는 서비스인지, △이용자들이 실생활에서 필요로 하는 서비스인지, △서비스를 쉽게 사용할 수 있도록 UX(사용자 경험)가 잘 적용되어 있는지 등에초점을 맞춰 총 15개의 팀을 선별했다.최우수 그룹의 5개 수상팀은 다음과 같다.△ 엑스노미(Exnomy)높은 안정성과 빠른 거래 처리 속도를 결합시킨 하이브리드형 암호화폐 거래소로, 인도와 한국 기반 개발자들로 구성된 팀이 설계하였다. 안전하고 확장 가능한 거래 환경을 제공하며, 클레이튼의 스마트 컨트랙트를 활용하여 사용자의 자산 입금과 출금을 가능하게 한다. 트레이딩 당사자간의 계약 또한 가능하다.△ 제트스트림(Jetstream)국내 개발자가 설계한 디지털 지갑 서비스로, 웹 브라우저에서 플러그인 방식으로 사용되는 구글 크롬 확장 프로그램으로 제공된다. 클레이튼 기반 토큰 및 대체 불가능한 토큰인 NFT(Non-Fungible Token) 조회와 전송이 가능하며, 거래 수수료를 대신 납부해주는 기능도 있다.△ 클레이 익스체인지(Klay.exchange)필리핀과 한국 기반 팀이 설계한 클레이 익스체인지는 클레이와 클레이튼 기반 토큰들의 자동 실시간 교환에 가까운 인스턴트 스왑(Instant Swap)을 가능하게하는 탈중앙화된 거래소이다.△ KUSD(USD on Klaytn)미국과 러시아 출신의 개발자들이 만든 클레이튼의 스테이블 코인 솔루션으로, 예치한 달러(USD)에 상응하는 KUSD 토큰을 제공한다. 또한 스마트 컨트랙트 배포 서비스인 ‘클레이북(Klaybook)’과클레이튼 기반 서비스 개발에 대한 수수료 대납 기능을 제공하는 ‘클레이피(Klayfee)’와 같은 보조 툴도 제공한다.△ 오딘 포 클레이튼(Odin for Klaytn)스마트 컨트랙트 보안 분석 서비스로, 누구나 쉽게 스마트 컨트랙트를 업로드하여 재진입 공격, 오버플로우(overflow) 등 잠재적 이슈에 대한 분석을 제공받을 수 있다. 또한, 클레이튼 네트워크를 기반으로 진단 결과 보고서를 발급하고, 진위 여부를 증명한다.최우수 그룹의 5개 수상팀에게는 각각 상금 10만 달러(한화 약 1억2000만 원) 상당의 클레이를 제공한다. 우수 그룹 5개 팀에게는 상금 5만 달러(한화 약 6000만 원) 상당의 클레이, 장려 그룹 5개 팀에게는 상금 3만 달러(한화 약 3500만 원) 상당의 클레이를 받게 된다. 클레이 지급은 내년 1분기에 진행될 예정이다.총 15개의 프로젝트들은 세계적으로 잘 알려진 디앱(DApp·Decentralized Application) 전문 통계 사이트이자 클레이튼과 파트너 관계를 구축하고 있는 ‘스테이트오브더디앱스(State of the DApps)’와 ‘디앱닷컴(DApp.com)’을 통해서도 홍보 및 리스팅될 예정이다. 현재 각 포털에 클레이튼 기반의 십여개 이상의 비앱이 이미 등재돼 있는 바, 선별된 클레이튼 기반 프로젝트들의 추가 리스팅을 통해 클레이튼 생태계를 더욱 더 확장할 전망이다.최용호 사업 부문장은 “금융, 기술, 엔터테인먼트, 라이프스타일 등 여러가지 분야에 기반한 역량있고 참신한 블록체인 서비스들이 선정되어 의미가 크다”며 “개발자들은 클레이튼 생태계에 좀 더 빠르게 온보딩하고, 사용자들은 다양한 비앱 서비스를 손쉽게 사용해 볼 수있을 것”으로 기대한다고 밝혔다.더불어 “상금 수여를 넘어 선별된 서비스들에 대한 지속적인 서비스 운영을 독려하여 클레이튼과의 동반 성장 구축할 것”이라며 “건강한 블록체인 생태계 조성을 위해 갬블링 서비스는 철저히 배제하였다”고 덧붙였다.