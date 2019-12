이윤희 기자

[데일리한국 이윤희 기자] SK텔레콤은 2020년 조직 개편과 임원 인사를 5일 시행했다.이번 인사에서 유임된 박정호 사장은 “2020년은 SKT와 ICT 패밀리사 전체가 가시적인 성장을 통해 기업가치를 제대로 인정받고, 나아가 대한민국 ICT 혁신의 주축이 되는 한 해가 될 것”이라며 “이를 위해 모든 조직을 5G 및 New ICT 각 사업 실행에 적합하게 강하고 효율적인 체계로 재편한다”고 밝혔다.우선 SK텔레콤은 ‘MNO’와 ‘뉴 비즈(New Biz)’를 각각 최적화해 지원하는 이원화 체계를 도입한다. 5G를 중심으로 산업·시장을 선도하고 있는 기존 통신 사업과 새롭게 시장을 만드는 뉴 ICT 사업을 양대 축으로, 이를 가장 잘 지원할 수 있는 체계를 갖춰 실행력을 제고하고 각 영역에서 실질적인 성과를 이끌어내겠다는 것이다.이를 위해, Corp1센터는 MNO사업을 지원하고, Corp2센터는 뉴 비즈를 지원한다. 각 센터는 독립적인 권한과 책임을 갖고 담당 사업 영역에 최적화된 경영 계획, 예산, 채용 및 평가 체계를 설계·운영할 계획이다.기술 조직은 현재 분산 운영되고 있는 AI센터, ICT기술센터, DT센터의 사업별 기술지원 기능을 AIX센터 (CTO, Chief Technology Officer)로 통합하여, AI가 모든 사업의 핵심으로 기능할 수 있도록 한다.또, 데이터 통합 관리(Data Governance) 기능과 이를 위한 데이터 및 IT 인프라 기능을 함께 수행하는 CIO(Chief Infra Officer) 조직을 두어, ICT패밀리 및 SK그룹 차원의 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation)을 이끌도록 할 계획이다.SK텔레콤은 성장 가능성이 높은 ‘디지털 광고’, ‘게임’, ‘클라우드’ 전담 조직을 별도로 만든다. ICT패밀리사의 통합 광고사업을 수행할 [광고/데이터 사업단], 게임 및 클라우드 사업을 추진할 [클라우드게임 사업담당]과 [에지클라우드 사업본부]를 신설하고 차기 핵심 사업으로 집중 육성할 방침이다.SK텔레콤은 전사 차원의 핵심 사안에 대해 CEO의 의사결정을 지원하는 ‘CIDO(Chief Innovation Design Officer)’를 신설하고, 의사결정 기구인 3대 위원회(CapEx/OpEx위원회, 투자심의위원회, 서비스위원회)도 운영한다.또, SK텔레콤은 수평적 소통과 빠른 실행을 위해 임원 조직 체계를 3단계 이하로 대폭 축소하는 등 조직을 정비한다. ‘MNO사업부’는 산하 사업단/센터 조직을 본부 단위로 재편한다. 예를 들어 ‘사장 - 사업부 - 사업단 - 그룹’으로 구성된 체계를 ‘사장 - 사업부 - 본부’로 간소화하는 식이다. ICT 패밀리사 역시 임원부터 대표까지 의사결정 구조를 3단계 이하로 축소해 가볍고 빠른 체계를 만들 방침이다.박정호 사장은 “지난 3년간 국내 1등 통신사에서 대한민국을 대표하는 ‘New ICT 기업’으로 체질 개선을 이루었다”며, “내년부터 ICT패밀리사 모두의 고른 성장을 통해 글로벌 기업과 어깨를 나란히 하는 ‘글로벌 New ICT 기업’으로 자리매김하는 여정에 나설 것”이라고 밝혔다.□ 주요 임원 인사보임 변경 (사업부 및 센터장/단장) △ 최진환 SK브로드밴드 대표 겸 미디어사업부장△ 박진효 ADT캡스 대표 겸 보안사업부장△ 이상호 11번가 대표 겸 SK컴즈 대표 겸 커머스사업부장△ 이종호 모빌리티사업단장 겸 카 라이프사업Un 유닛장△ 장홍성 광고/데이터 사업단장△ 김 윤 AIX센터장(CTO)△ 조동환 CIO△ 윤풍영 Corp1센터장△ 하형일 Corp2센터장△ 신상규 기업문화센터장 겸 역량·문화그룹장신규 임원 선임 (10명)△ 이갑재 중부마케팅본부장△ 김성준 유통1본부장△ 최정호 SK브로드밴드 고객서비스그룹장△ 이원민 ADT캡스 영업본부장△ 정창권 서부인프라본부장△ 김영준 AI기술 유닛장△ 에릭 데이비스 글로벌 AI개발그룹장 겸 엔터프라이즈 AI 솔루션즈그룹장△ 하민용 경영기획2그룹장△ 최정환 IR2그룹장 겸 IR1그룹장△ 오경식 스포츠마케팅그룹장