고객 초청 행사 ‘감사, 感謝, Thanks: THE BLUE X-MAS’ 20일 진행

미발매 타이틀 시연, 다양한 프로그램 진행, 참석자 전원 선물 증정

PlayStation 공식 페이스북 페이지에서 초대장 증정 이벤트 진행

심정선 기자

[데일리한국 심정선 기자] 소니인터랙티브엔터테인먼트코리아(이하 SIEK)는 오는 20일 서울시 서초구에 위치한 ‘데블스도어'(센트럴시티점)에서 고객 초청 행사 ‘감사, 感謝, Thanks: THE BLUE X-MAS’를 진행한다고 4일 전했다.‘감사, 感謝, Thanks: THE BLUE X-MAS’는 플레이스테이션 25주년을 기념하고, 지난 한 해 동안 플레이스테이션에 많은 성원을 보내준 고객에게 감사의 마음을 전하기 위해 SIEK가 진행하는 고객 초청 행사다.이번 행사에서는 미발매 타이틀을 직접 시연해 볼 수 있으며, 게임 방송인 허준이 사회를 맡아 진행하는 다채로운 프로그램이 준비되어 있다. 또한 SIEK의 안도 테츠야 대표가 직접 감사의 마음을 전하는 시간을 비롯해, 그동안 많은 고객이 궁금해했던 부분에 대한 비하인드 스토리를 소개하는 시간이 함께 마련된다.다양한 음식 및 음료와 참석자 전원을 위한 선물이 준비되어 있으며, 현장에서 각종 플레이스테이션 제품에 할인도 진행된다.더불어 플레이스테이션 고객을 위한 프리미엄 멤버십 서비스인 플레이스테이션 Plus(이하 PS Plus)에 대한 정보를 얻을 수 있는 PS Plus 존을 운영하고, PS Plus 존 방문객을 대상으로 특별 이벤트를 진행해 선물을 증정할 예정이다.SIEK는 4일부터 플레이스테이션 Store 및 PS Plus 우수 고객에게 순차적으로 ‘감사, 感謝, Thanks: THE BLUE X-MAS’ 행사 초대장을 발송하여 총 200명을 초청한다. 이와 더불어 플레이스테이션 공식 페이스북 페이지에서 본 행사 초대장을 증정하는 이벤트도 함께 진행한다.‘감사, 感謝, Thanks: THE BLUE X-MAS’ 초대장 증정 이벤트는 2019년 12월 4일부터 12월 11일까지 플레이스테이션 공식 페이스북 페이지를 통해서 진행되며, 추첨을 통해 선정된 초대 대상자 200명은 12월 12일에 발표된다. 이벤트 응모 및 초대 대상자 발표와 관련된 자세한 내용은 플레이스테이션 공식 페이스북을 통해 확인할 수 있다. 본 행사는 무료이며 초대를 받은 고객에 한해 입장이 가능하다.안도 테츠야 SIEK 대표는 “많은 고객분들의 사랑과 응원이 있었기에 플레이스테이션이 출시 25주년이라는 기념비적인 시점을 맞이할 수 있었다. 플레이스테이션 25주년을 기념하고 연말에 고객분들과 함께 즐거운 추억을 만들기 위해서 이번 행사를 기획하게 되었다. 부디 많은 분들이 참석하셔서 자리를 빛내 주시기를 바란다”라고 말했다.한편 SIEK는 ‘감사, 感謝, Thanks: THE BLUE X-MAS’ 행사 하루 전인 19일부터 플레이스테이션 파트너샵 플러스를 포함한 주요 판매점에서 플레이스테이션4 및 플레이스테이션VR 하드웨어 할인 판매를 시작한다.