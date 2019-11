11월 22일부터 12월 2일까지 11일간 진행

인기 타이틀 300여 종 최댜 80% 할인 판매

심정선 기자

[데일리한국 심정선 기자] 소니인터랙티브엔터테인먼트코리아(이하 SIEK)는 22일부터 12월 2일까지 11일간 PlayStation Store(이하 PS Store)에서 ‘블랙 프라이데이 세일 - 놓칠 수 없는 기회!’ 프로모션을 진행한다.블랙 프라이데이를 맞이하여 진행되는 본 프로모션에서는 다양한 PlayStation4(이하 PS4) 및 PlayStation Vita(이하 PS Vita) 타이틀, 추가 콘텐츠와 함께 PlayStationㅠ Plus(이하 PS Plus) 12개월 이용권에 대한 할인 판매가 진행된다. 더불어 PS Plus 12개월 이용권 구매자를 위한 특별한 혜택도 마련된다.이번 ‘블랙 프라이데이 세일’에서는 총 300개 이상의 PS4™ 및 PS Vita 타이틀을 최대 80% 할인된 가격에 선보인다. 특히 할인 품목에는 ‘EA SPORTS FIFA 20’와 ‘Monster Hunter: World’ 및 확장 콘텐츠가 세트로 구성된 ‘Monster Hunter World: Iceborne Master Edition’ 등이 포함돼 눈길을 끈다.같은 기간 동안 PS Plus 이용권을 구매하는 고객에게도 특별한 혜택이 제공된다. PS Store에서는 PS Plus 12개월 이용권을 25% 할인된 가격에 선보인다. 이와 더불어, 본 프로모션 기간 동안 PS Store에서 PS Plus 12개월 이용권을 구매한 후, 이벤트에 응모를 한 고객 중에서 추첨을 통해 PlayStation VR, Wireless Headset, DUALSHOCK 4 무선 컨트롤러, 에코백 등 푸짐한 경품을 증정한다.또한 온라인과 오프라인의 PlayStation 파트너샵에서는 PS Plus 12개월 이용권 구매 시 2개월 추가 증정 프로모션이 진행된다. 특히 행사 기간 동안 오프라인 PlayStation 파트너샵에서 PS Plus 12개월 이용권을 구매한 고객에게는 PS4용 테마 ‘Mystic Blue’의 DLC 코드가 추가로 증정된다.안도 테츠야 SIEK 사장은 “블랙 프라이데이 시즌을 맞이하여 그동안 PlayStation을 사랑해주신 많은 고객분들의 성원에 보답하기 위해서 이번 할인 행사를 기획하게 되었다"며 "앞으로도 SIEK는 PlayStation에서만 즐길 수 있는 엔터테인먼트 경험을 널리 알릴 수 있도록 플랫폼 확대를 추진해 나갈 예정이다”라고 밝혔다.