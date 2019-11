게임의 재미에 중점을 둔 게임·블록체인 융합

'미르의 전설2·윈드러너·에브리타운' 블록체인과 접목

자체 개발작 ‘크립토네이도 for WEMIX’ 출시 예정

심정선 기자

[데일리한국 심정선 기자] 위메이드트리는 20일 강남 메리츠 타워에서 기자간담회를 열고 위믹스 네트워크를 소개하는 자리를 마련했다. 위메이드트리는 위메이드의 자회사로 블록체인과 게임의 융합을 위한 개발을 진행하는 회사다.위메이드트리의 '위믹스 네트워크'는 블록체인의 문제로 지적되는 TPS(Transection Per Second)와 거래 비용(가스비, 수수료)의 문제를 해결해 대규모 게임 트랜잭션을 소화할 수 있고, 확장성에 제한이 없는 것이 특징이다.김석환 위메이드트리 각자대표는 "태생이 게임 회사기에 게임의 재미와 가치에 중심을 두고 게임을 개발했다"며 "자산을 통해 계약에 의해 재생산되는 순횐 구조를 생성하고 있다"고 설명했다. 이용자는 블록체인 던전을 진행해 자산을 늘릴 수 있다. 낚시터, 농장 등에서 생산한 아이템이 하나의 블록체인으로서 기능해 자산화할 수 있어 게임적 재미를 추구하는 식이다.여기에서 발생하는 많은 트랜잭션 부하는 체인의 계층화와 블록생성시간 1초 구현으로 해결했다. 이런 상황에서 발생하는 가스비(수수료) 문제는 프라이빗 체인을 채택해 해결했다. 트랜젝션 변조 또한 감지 시스템 강화로 프라이빗 체인의 신뢰성을 확보했다.김 대표는 "프라이빗 체인은 메인 네트워크와 단절돼 있기에 자산 공유가 되지 않는다"며 "클레이튼과 파트너십 계약을 통해 밸류 트랜스퍼(가치 교환)를 개발했다"고 말했다. 게임의 가치를 유지할 수 있도록 클레이튼과 1차 계약을 맺고 믿을 수 있는 노드와의 합의로 이용자들이 서로 코인을 교환할 수 있도록 했다.기존 유명 게임과의 결합도 시도 중이다. 누적 이용자수 5억명 이상의 위메이드 대표 IP '미르의 전설2'를 비롯해, '윈드러너', '에브리타운' 등 위메이드를 대표하는 게임들을 모두 블록체인과 접목해 공개한다.우선 위메이드트리가 직접 개발한 RPG인 ‘크립토네이도 for WEMIX’가 첫 포문을 열고, 이어 한 달 이내에 '미르의 전설' IP로 개발된 HTML5 기반의 ‘전기 H5 for WEMIX’가 서비스될 예정이다. 이후 '윈드러너 for WEMIX, '캔디팡 for WEMIX', '에브리타운 for WEMIX', '두근두근 레스토랑 for WEMIX', '터치파이터 for WEMIX', '전기 모바일 for WEMIX' 등을 순차적으로 출시할 계획이다.특히 블록체인 디앱(DApp)의 문제로 꼽히는 진입장벽을 크게 낮췄다. 오호은 위메이드트리 각자대표는 "기존 블록체인 게임을 이용하기 위해 요구됐던 월렛 생성, 계좌 개설, 가스비 구입 등의 준비 단계를 모두 삭제했다"며 "게임에 가입하고 실행하면 자동으로 월렛을 생성해줘, 이용자는 바로 게임을 즐기면 된다"고 설명했다.클라이언트 입장에서의 진입장벽도 낮췄다. 바인더, 키 쉐어링 기술을 개발해 블록체인에 대한 추가적 개발 없이 바로 기존 게임에 블록체인을 적용시킬 수 있도록 했다. 기존 게임에 이 기술을 적용하면 블록체인 키 생성, 관리 등 까다로운 작업도 위믹스 네트워크 위에서 실행하는 것으로 모두 대체된다. 별도 제공하는 API를 통해 트랜젝션을 보내거나 블록체인 관리를 할 수 있도록 하고 있다.장현국 위메이드 대표는 "AR, 블록체인이 게임에 긍정적 영향을 끼칠 것으로 예상한다"며 "기술적 특성이나 보안, 암호화폐 경제 시스템이 게임과 잘 맞는 부분이 있다고 생각해 지난 1일부터 위메이드 트리를 만들어 기술적, 사업적 연구 개발 전략 등을 준비하고 실행해왔다"고 말했다.이어 장 대표는 "2년간 위메이드는 기술적 기반과 암호화폐 발행을 위한 준비를 끝내, 경제 시스템에 대한 설계와 블록체인 기술을 적용한 게임을 준비했다"며 "위메이드가 게임과 블록체인의 융합에 대해 어떤 의지를 가지고 있는지 충분히 확인할 수 있을 것"이라고 전했다.