포커스온유 "모든 분야에서 최고" VR 게임 대상 수상 로건 "뛰어난 그래픽과 스토리 라인" 최고 예술상 수상

심정선 기자

[데일리한국 심정선 기자] 스마일게이트 엔터테인먼트는 7일 중국 상하이에서 열린 글로벌 VR 시상식 ‘VRCORE 어워드’에서 자체 개발 VR 게임 ‘포커스온유(FOCUS on YOU)’와 ‘로건(ROGAN: The Thief in the Castle)’이 각각 대상과 최고 예술상을 수상했다고 8일(금) 밝혔다.2016년 출범해 올해로 4회를 맞이하는 VRCORE 어워드는, VR/AR 산업의 발전에 기여하는 것을 목표로 우수 VR/AR 콘텐츠에 대해 매년 수상해 오고 있다. 지난 3년간 20개국에서 800개가 넘는 작품이 출품 됐으며, HTC 바이브, SVVR, 87870.com 등 글로벌 기업들도 매년 참가하고 있다.'포커스온유'는 7월 PC와 PS4 플랫폼에 출시된 연애 어드벤처 VR 게임이다. 이번 VRCORE 어워드에서는 기존 연애 어드벤처 VR 게임과 차별화 되는 고퀄리티 그래픽과 음성인식 기술 스토리 라인 등이 모든 분야에서 최고 평가를 받으며 대상 수상의 영광을 안았다.'로건'은 7월 PC 플랫폼에 출시 된 잠입 액션 어드벤처 VR 게임이다. 중세 시대를 배경으로 유저가 주인공인 도둑 로건이 되어 블랙스톤 캐슬이라는 성에서 발생한 사건을 풀어가는 스릴 넘치는 스토리와 뛰어난 그래픽을 높이 평가 받아 이번 VRCORE 어워드에서 최고 예술상을 수상했다.김대진 스마일게이트 엔터테인먼트 본부장은 “세계 최고 권위의 VR 콘텐츠 시상식인 VRCORE에서 '포커스온유'와 '로건'이 각각 대상과 최고 예술상을 수상하게 되어 매우 기쁘다”라며, “이번 수상을 통해 스마일게이트의 VR 게임 개발 기술력을 인정 받은 만큼, 앞으로도 VR 게임 산업 저변 확대와 국내 산업 발전을 위해 고퀄리티 게임 개발에 더욱 노력하겠다”고 말했다.