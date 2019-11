6일 ‘Cloud Z CP on AWS’ 출시, 멀티 클라우드 확산 본격화

김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] SK(주) C&C가 클라우드 컨테이너 서비스의 멀티 클라우드 확산을 본격화한다.SK(주) C&C는 6일 AWS(아마존웹서비스) 사용 고객을 위한 클라우드 컨테이너 서비스 플랫폼 ‘Cloud Z CP(Container Platform Service) on AWS’를 출시했다고 밝혔다.‘Cloud Z CP on AWS’는 SK(주) C&C의 클라우드 컨테이너 서비스 플랫폼인 ‘Cloud Z CP’의 AWS 버전이다. 컨테이너 서버 자원을 인프라의 제한없이 다양한 환경에서 애플리케이션을 쉽게 배포하고 이동시키며 통합 관리할 수 있는 차세대 서비스로 하이브리드 클라우드의 완결판이다.그동안 IBM 클라우드만 사용이 가능했으나 이번 AWS를 시작으로 MS 애저, 구글 클라우드 등으로 컨테이너 서비스 플랫폼 탑재 범위를 빠르게 확대할 계획이다.‘Cloud Z CP on AWS’는 아마존의 EKS(일래스틱 쿠버네티스 서비스, Elastic Kubernetes Service)를 기본 수용하면서 AWS 이용 고객들의 ‘Cloud Z CP’ 사용 편의성을 크게 높였다.기존에는 AWS 쿠버네티스를 활용해 개발·운영을 하려면 자체 기술 역량을 기반으로 여러 서비스들을 직접 구성해야 했다. 또한 쿠버네티스 업그레이드를 직접 시행하고 통합 모니터링 시스템 환경도 별도로 구축해야 했다.이번에 ‘Cloud Z CP’가 모든 과정을 한번에 제공함에 따라 고객은 AWS 환경에서 마이크로서비스 개발에만 집중할 수 있게 된다.신현석 SK(주) C&C 플랫폼Operation그룹장은 “앞으로 Cloud Z CP를 통하면 클라우드 종류에 관계 없이 고객이 원하는 클라우드 컨테이너 서비스를 손쉽게 구축하고 통합 관리할 수 있도록 하겠다”며 “하이브리드·멀티 클라우드 컨테이너 전환 서비스도 제공해 고객의 완벽한 클라우드 길잡이가 되겠다”고 말했다.