신작 2종과 기존 타이틀의 신규 확장팩 공개

심정선 기자

[데일리한국 심정선 기자] 블리자드가 1일(현지시간 기준) 미국 캘리포니아주 애너하임컨벤션센터에서 '블리즈컨2019'을 개최하고 개발 중인 신작들을 공개했다. 올해에는 보여줄 것이 많다고 예고한 만큼 여러 기대작들이 공개됐다.먼저 '디아블로4'가 공개됐다. 핵앤슬래시 장르에 한 획을 그은 '디아블로' 시리즈의 최신작으로, 이번 타이틀은 음침한 게임 분위기와 방대한 커스터마이징 시스템, 심층적인 전리품 시스템 및 무한한 모험이 강조됐다.특히 글로벌 원서버와 하나로 연결된 필드를 강조해 이목을 끌었다. 전세계 이용자들이 서버의 장벽 없이 함께 모험하거나 PVP를 즐길 수 있을 것이라는 설명이다. 여기에 기존에는 구역별로 나눠져 있어 모험할 지역을 선택해 이동했던 것이, 사막, 삼림, 평원, 황야 등 다양한 지역이 매끄럽게 서로 이어져 등장한다. 최근의 MMORPG의 심리스 월드를 채택한 것으로 보인다.직업은 야만용사, 원소술사, 드루이드가 공개됐으며, 기존 작품에서 유명한 클래스이기에 현장의 큰 환호를 받기도 했다. 직업 설명에서도 '디아블로 II 시절의 모습 그대로'라고 말해, 이전 버전의 재미에 집중했음을 전하기도 했다. '디아블로4'는 현재 개발 중이며 PC, Playstation4, Xbox One으로 출시될 예정이다.다음으로 '오버워치 2'가 공개됐다. '오버워치'의 후속작 '오버워치 2'는 전작을 통해 호평을 받은 PvP 경쟁을 기반으로 한다. 여기에 전작에서는 잘 전개되지 않던 '오버워치' 세계관과 스토리를 공개하겠다고 강조했다.기존 경쟁적인 6대 6 플레이 방식 외에 스토리 임무/영웅 임무/새로운 전장 종류인 밀기(Push) 전장 등 플레이어들이 지속적으로 요청해 온 협동전, 스토리 전개 중심의 게임 경험 등이 구현됐다. 아울러 협동 스토리 임무(Story Missions), 영웅 임무(Hero Missions)가 공개됐으며, 전작과는 다르게 영웅의 레벨을 올리고, 커스터마이징 가능한 RPG적 요소가 추가됐다.특히 현재의 '오버워치' 플레이어들은 '오버워치 2'의 영웅 및 전장 플레이가 가능하며, '오버워치 2' 플레이어들과 PvP 멀티플레이어 모드를 함께 즐길 수 있으며 통해 함께 전투를 벌일 수 있다.다음으로 현재 서비스되는 타이틀 2종의 확장팩이 공개됐다.먼저 '월드 오브 워크래프트'의 새로운 확장팩 '어둠땅'(World of Warcraft®: Shadowlands)이 공개됐다. 퇴출된 호드의 지도자 실바나스 윈드러너가 아제로스와 망자의 영역 사이에 쳐진 장막을 꿰뚫으며 삶과 죽음의 거대한 균형을 붕괴시킬 수 있는 사건을 만들어냈다는 설정이다.'어둠땅'에는 망자의 땅(Realm of the Dead)에서는 레벨이 50으로 초기화된다. 최대 레벨 60으로 변경돼 레벨 스케일링이 이뤄진다. 여기에 성약자 대장정이 추가돼 네 개의 성약의 단 중 하나와 서약해 직업별 능력과 새로운 능력을 강화할 수 있으며, 로그라이크 방식의 '저주받은 자의 탑 - 토르가스트'가 등장해 새로운 재미를 줄 예정이다.'월드 오브 워크래프트: 어둠땅'은 2020년 12월 31일 혹은 그 전에 출시될 계획이다.끝으로 '하스스톤'의 새로운 확장팩 ‘용의 강림’의 오는 12월 11일 출시 소식이 전해졌다. 워크래프트에 등장하는 용 '갈라크론드'(Galakrond)로 변신하는 능력을 비롯, 무시무시한 용의 화력이 주된 테마다.새로운 키워드 기원(Invoke)이 추가돼 갈라크론드가 가진 영웅 능력의 효과를 얻을 수 있게 된다. 기원을 여러 차례 반복하면 갈라크론드가 업그레이드되어 더욱 강력한 두 가지 형태를 취하게 되는데, 이 가운데 가장 강력한 형태는 아제로스의 종말로 네 배의 힘이 담긴 전투의 함성과 강력한 발톱 공격을 구사한다.여기에 새 부가 퀘스트(Sidequest)를 추가해 다양한 목표와 보상을 제공한다. 퀘스트 난이도는 쉽게 달성할 수 있도록 했다는게 회사 측의 설명이다. '용의 강림' 출시와 함께 게임에 로그인하는 모든 플레이어에게는 다섯 가지 갈라크론드 영웅 교체 카드가 모두 무료로 증정된다.