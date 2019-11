12일 아마존AWS코리아, 구글코리아, 네이버, 한국마이크로소프트, 카카오 등 참여

이윤희 기자

[데일리한국 이윤희 기자] 글로벌 인공지능(AI) 기업들이 함께하는 ‘AI for Society 2019’가 오는 12일 세종문화회관 세종홀에서 열린다.한국정보화진흥원(NIA 원장 문용식)이 주최하는 이번 컨퍼런스는 'AI 글로벌 대표기업에게 듣는 사회현안 해결 전략'을 부제로, AI 기술/산업/시장을 선도하는 국내외 핵심 기업과 함께 AI 전략과 사례를 공유하며 논의하는 장이 될 전망이다.이날 행사는 오후 2시 NIA 문용식 원장의 환영사로 시작, 이어 AI허브 데이터 활용 우수사례 및 아이디어 공모 시상, 사회현안 해결을 위한 AI에 대해 AWS아마존코리아 윤정원 대표의 추천사 순으로 진행된다.‘AI 선도기업에게 듣다’를 주제로 진행하는 1부에서는 ‘AI 선도기업의 사회현안 해결 AI 활용 전략’에 대해 진행된다. ▲NIA 오성탁 본부장의 ‘AI생태계 구축 전략 및 구현사례’ ▲구글코리아 이재현 본부장의 ‘구글의 혁신 및 모두를 위한 AI-AI for social good 사례’ ▲네이버 하정우 리더의 ‘AI전략 및 교육문제 해소를 위한 AI’ ▲한국MS 배진희 부장의 ‘AI전략 및 사례-AI for Good’ ▲카카오 김대원 이사의 ‘AI전략 및 AI윤리 대응사례’ 순으로 진행된다.2부에서는 AI 기반 사회현안 해결방안에 대한 청중들의 Q&A 시간과 토의가 진행된다. 공통질문에 대해 기업별로 응답하는 형식으로 프로그램이 구성된다.컨퍼런스는 AI를 활용한 사회현안 해결에 관심이 있는 누구나 참석 가능하다. 정부와 공공기관 관계자를 비롯해 기업과 학교, 연구자 시민 등 구분 없이 참석해 AI의 미래에 대한 이야기를 듣고 나눌 수 있다.