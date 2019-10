출시 후 멀티플레이어 전장과 모드 무료 제공 약속

'콜 오브 듀티' e스포츠 리그 개막 타이틀로 채택

심정선 기자

[데일리한국 심정선 기자] '콜 오브 듀티: 모던 워페어'가 28일 전 세계에 출시됐다. 액티비전이 퍼블리싱하고, 인피니티 워드(Infinity Ward)가 개발한 이 게임 역사상 가장 상징적인 시리즈 중 하나인 '모던 워페어'를 재해석한 타이틀이다.이번 타이틀은 크로스플레이와 크로스 진척도 지원을 통해 함께 플레이하고, 모든 플레이어에게 무료로 제공되는 출시 후 콘텐츠를 제공한다.패트릭 켈리 인피니티 워드 크리에이티브 디렉터 겸 공동 스튜디오 대표는 "커뮤니티가 보여준 열기와 에너지는 진정 놀라웠으며 이제 모든 팬들이 '모던 워페어'를 함께 플레이할 수 있게 되어 매우 기대된다"며 "캠페인(Campaign), 멀티플레이어(Multiplayer), 그리고 협동전으로 구성된 모던 워페어는 플레이 스타일에 관계없이 누구나 즐길 수 있다”고 말했다.'모던 워페어'는 스토리가 담긴 캠페인에 참전하고 온라인 멀티플레이어 전장에서 교전을 펼치고 새로운 스펙 옵스(Special Ops) 경험을 제공한다.바이런 비드 액티비전 콜 오브 듀티 부문 총괄 부사장 겸 제너럴 매니저는 “인피니티 워드는 이 멋진 타이틀을 재구성함에 있어 이 프랜차이즈에 대한 기대치 자체를 높이게 될, 놀랍고 새로운 경험을 선사한다”며 “'모던 워페어' 출시 이후 앞으로 많은 것들이 다가올 것으로 오늘은 전 세계 '콜 오브 듀티 팬'들에게 정말 멋진 날”이라고 말했다.'콜 오브 듀티' 사상 가장 큰 규모의 베타로 기록되고, E3 2019 게임비평가상 최고 온라인 멀티플레이어 부문을 수상한 '모던 워페어'의 멀티플레이어는 팽팽한 긴장감으로 가득 찬 게임 플레이를 제공한다.플레이어들은 극찬을 받은 2대2 총격전(Gunfight)과 전통적인 6대6 멀티플레이어, 많은 플레이어들이 동시에 참여할 수 있는 대규모 전장은 물론, 그 사이를 채우는 다양한 규모의 전장에 이르기까지 콜 오브 듀티 멀티플레이어를 벼려낸 새로운 플레이 공간들을 선택할 수 있다.또 엄선된 멀티플레이어 요원 진용과 새 총기 개조 시스템에서의 타의 추종을 불허하는 개조 방식에 힘입어, 플레이어 자신의 선호하는 방식과 플레이 스타일에 맞춰 플레이 방식을 조율할 수 있다.싱글 플레이어 스토리에서, 플레이어들은 변모하는 현대전의 본질을 조명하는 서사 속으로 빠져들게 된다. 팬들은 다양한 배경의 국제 특수 부대 그리고 자유 해방군에 합류한 1급 요원이 되어 전세계적인 힘의 균형 속으로 뛰어든다.이에 더해 플레이어들은 협동전인 스펙 옵스를 통해 캠페인 종료 지점으로 돌아가 네 명으로 이뤄진 타격팀을 조직하게 된다. 여러 단계에 걸친 작전 목표가 주어지는 가장 크고 몰입감 넘치는 경험인 작전 및 무기와 물자, 기타 장비에 대한 플레이어의 성취도를 시험할 수 있도록 세심하게 짜여진 클래식 스펙 옵스 등 협동전을 즐기는 다양한 방식들을 제공한다.'모던 워페어'는 사진처럼 현실적인 경험을 제공하는 최신 엔진이 특징이다. 최신 그래픽 프로세서(GPU) 지오메트리 파이프라인을 비롯해, 최첨단 사진 측량 기술, 새로운 하이브리드 타일 기반의 스트리밍 시스템, 새로운 PBR 데칼 렌더링 시스템, world volumetric lighting(세계 용적 조명), 4K HDR, DirectX Ray Tracing (PC) 등 물리 기반의 소재 시스템을 포괄하는 최첨단 시각 엔지니어링 기술들을 채택했다.또 스펙트럴 렌더링(spectral rendering)이 열 복사 및 적외선 식별을 통한 게임 속 열 및 야간 투시 화면을 구현했다. 기술 투자를 통해 최첨단 애니메이션 시스템과 블렌드 쉐이프(blend shape) 시스템이 제공되며, 새로운 오디오 툴 세트에 힘입어 최신 오디오 시뮬레이션 효과 및 지원 플랫폼에서 최신 Dolby ATMOS가 완벽 지원된다.'모던 워페어'를 개막 타이틀로 하는 '콜 오브 듀티 리그'(Call of Duty League™)의 출범 시즌은 2020년 초, 홈 앤 어웨이 방식의 경기를 시작한다. 리그에는 4개국, 12개 팀들이 참가하며 전 세계에서 모인 최고의 콜 오브 듀티 e스포츠 선수들이 스포트라이트를 받게 된다.한국에서 모던 워페어는 PlayStation 4, Xbox One, 그리고 PC 등 각각의 플랫폼에서 정예 오퍼레이터 에디션, 오퍼레이터 에디션 및 일반판 등 세 가지 선택 사양으로 선보인다. 전국 블리자드 가맹 PC방에서는 모던 워페어 PC 버전의 멀티플레이어 및 스펙 옵스 모드를 누구나 50% 추가 경험치 등의 혜택과 함께 즐길 수 있다.'콜 오브 듀티: 모던 워페어'는 PlayStation 4, Xbox One, 그리고 PC에서 플레이할 수 있다. 모던 워페어의 PC버전은 비녹스와의 긴밀한 협력을 통해 개발, 전면 최적화되어 블리자드 엔터테인먼트의 온라인 게임 플랫폼인 Blizzard Battle.net을 통해 독점적으로 선보인다.'모던 워페어'는 액티비전 블리자드가 완전히 소유한 계열사인 액티비전이 퍼블리싱하며 인피니티 워드가 개발했고 비녹스, 하이-문 스튜디오, 레이븐 소프트웨어 및 슬레지해머 게임즈가 개발을 추가 지원했다.