알렉스 김 엘리바 대표 “FDA 내용 토대로 지속 협의”

김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 에이치엘비 자회사인 엘리바(Elevar Therapeutics)는 25일 미국 FDA와 리보세라닙의 신약허가신청을 위한 사전미팅(pre-NDA meeting)을 완료했다고 밝혔다.이번 사전미팅은 FDA 의약품평가연구센터(Center for drug evaluation and research, CDER) 소속의 혈액종양제품국 (Office of hematology and oncology products), 임상약리학국(office of clinical pharmacology), 바이오 통계국(office of biostatistics)의 각 분야 담당자들과 엘리바의 알렉스 김 대표, 임상시험 및 CMC 담당자들이 참석한 가운데 진행됐다.알렉스 김 엘리바 대표는 “FDA와 논의된 내용을 토대로 컨설턴트와 지속 협의해 나갈 것”이라고 말했다.