미국 키스톤 심포지움(Keystone Symposium)에서 발표 예정

김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 헬릭스미스는 내년 2월 2일부터 5일 미국 콜로라도주 키스톤(Keystone)에서 ‘Pain: Aligning the Target’(통증: 타겟의 정렬)이라는 주제 하에 열리는 키스톤 심포지움(Keystone Symposium)에서 엔젠시스(VM202)의 과학적 원리와 임상 3상 결과에 대해 발표한다고 24일 밝혔다.연사는 대표이사인 김선영 박사 혹은 글로벌 임상개발 책임자인 윌리암 슈미츠(William Schmidt) 박사 중 한 사람이 할 예정이다.제목은 ‘HGF를 발현하는 플라스미드 DNA를 활용한 신개념 통증성 신경병증 치료제 개발: 과학적 근거와 임상시험 결과’ (New Concept Regenerative Medicine for Neuropathic Pain Using Plasmid DNA Encoding Human Hepatocyte Growth Factor, 엔젠시스(VM202): Scientific Basis and Results from Clinical Studies)다.헬릭스미스 관계자는 “이번 발표에서는 엔젠시스 작용 원리와 임상 1상·2상·3상 결과를 종합적으로 정리해 공개하고 엔젠시스의 뛰어난 안전성과 유효성 및 재생의약으로서 잠재력을 강조할 것이다. 발표 내용은 컨퍼런스 웹사이트에 곧 공개될 예정”이라고 밝혔다.