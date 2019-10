현지 동포 격려 및 민족 유대감 고취, 사할린 거주 한인 동포 300여 명 참석

김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 유나이티드문화재단은 지난 18일 러시아 사할린 한인문화센터에서 '러시아 사할린 동포들과 함께하는 유나이티드 가족음악회'를 열었다고 24일 밝혔다.주 사할린영사관과 사할린한인협회가 주최하고 재단법인 유나이티드문화재단이 주관한 이번 행사에는 사할린한인협회장을 비롯해 사할린주정부 관계자, 현지 한인 동포 300여 명이 참석해 공연을 관람했다.공연은 한국의 전문 음악가 김현지(바이올린), 조한민(타악), 문새한별(해금), 추현탁(가야금)이 꾸몄다. '꽃날', '최옥삼류 가야금산조', '비(悲)', '장구산조', '홀로 아리랑', '아리랑' 등 전통 가곡뿐만 아니라 '사랑의 인사', '차르다시(Czardas)', 'You raise me up' 등 친숙한 클래식 곡들의 무대가 펼쳐졌다.강덕영 유나이티드문화재단 이사장은 "현지 동포 및 후손들이 우리 문화 예술의 정수를 경험하고 고국과 유대감을 느낄 수 있는 기회가 됐다"고 전했다.