LG 시그니처 올레드 R’, 올해 굿디자인 어워드 수상

김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] LG전자는 일본의 디자인상인 ‘굿디자인 어워드 2019(Good Design Award 2019)’에서 국내 기업 가운데 가장 많은 19개의 본상을 수상했다고 4일 밝혔다.최근 일본디자인진흥회가 발표한 굿디자인 어워드에서 국내 기업 중 유일하게 ‘Best100’에 선정된 ‘LG 시그니처 올레드 R’를 포함해 ‘LG 시그니처 에어컨’ 등이 굿디자인 어워드 수상작에 이름을 올렸다.이번 어워드에서 LG 시그니처 라인업 중 롤러블 TV, 8K TV, 에어컨, 상냉장·하냉동 냉장고 등 4종이 본상을 수상했다.Best 100에 선정된 LG 시그니처 올레드 R는 세계 첫 롤러블 TV다. 시청할 때는 화면을 펼쳐주고 시청하지 않을 때는 본체 속으로 화면을 말아 넣는다.절제된 디자인을 토대로 전체 외관에는 리얼 알루미늄을, 스피커에는 명품 패브릭 브랜드 ‘크바드라트(Kvadrat)’의 원단을 적용해 클래식하면서도 고급스러운 디자인을 완성했다.앞서 LG 시그니처 올레드 R는 ‘레드닷 디자인 어워드’ 최고상(Best of the Best)과 iF 디자인 어워드 본상, ‘IDEA(International Design Excellence Awards)’ 최고상을 수상, 세계 3대 디자인상을 모두 휩쓸었다.LG 시그니처 에어컨과 LG 홈브루의 UX(사용자 경험)는 직관적인 디자인 외에도 사용자에게 편리함을 제공하고 보는 즐거움을 더한 것을 인정받아 본상을 수상했다.LG전자 디자인경영센터장 노창호 전무는 “제품의 가치를 높일 수 있는 디자인을 끊임없이 발굴하며 고객에게 감동을 줄 것”이라고 말했다.