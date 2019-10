진행성 식도-위암분야에서 가장 훌륭한 발표로 뽑혀

김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 에이치엘비는 자회사 엘리바(Elevar Therapeutics)의 ‘리보세라닙’ 위암 임상 3상 시험 결과발표가 스페인 바르셀로나에서 개최되고 있는 유럽종양학회(ESMO)를 빛낸 Best of ESMO 2019로 선정(진행성 식도-위암분야)됐다고 1일 밝혔다.ESMO는 컨퍼런스 마지막 날 발표된 3904개의 논문 발표 중 가장 훌륭한 것을 ‘The best of ESMO 2019 Session’로 선정하는데 엘리바의 리보세라닙이 가장 훌륭한 발표로 선정된 것이다.심사위원중의 한 명인 차우(Chau) 박사는 “엘리바의 ‘ANGEL’ 연구를 ‘The best of ESMO 2019’로 발표하면서 비록 OS가 큰 차이를 보여주지 못했으나 훌륭한 4차 데이터와 다른 우수한 데이터들을 보여줬으며 특히 PFS는 3·4차 모두에서 명백한 차이를 보여줬다”고 선정 이유를 밝혔다.글로벌 블록버스터 약물인 옵디보(진행성 식도암의 2차 치료제로 임상3상시험/ATTRACTION-3 study), 키트루다(진행성 위암1차치료제로 임상3상시험/KEYNOTE 062 MSI study)와 함께 리보세라닙(진행성 위암3차, 4차치료제로서 임상3상시험/ANGEL study)가 유럽종양학회를 빛낸 "The best of ESMO 2019" 연구결과로 선정된 것이다.한편, 리보세라닙은 2014년 개최된 미국암학회(ASCO)에서도 중국 위암 임상 3상 결과 발표를 통해 Best of ASCO 2014에 선정된 바 있어 이번 2019 유럽종양학회 하이라이트(Highlight) 선정을 계기로 세계를 대표하는 양대 종양학회에서 모두 뛰어난 약효를 인증 받게 됐다.