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[µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ ½ÉÁ¤¼± ±âÀÚ] Å©·¡ÇÁÅæÀº 25ÀÏ ½ÅÀÛ ¸ð¹ÙÀÏ °ÔÀÓ '¹Ì´Ï¶óÀÌÇÁ'(Mini Life)¸¦ ¾ÖÇÃ¾Û½ºÅä¾î¿¡ ÀÌ¾î ±¸±ÛÇÃ·¹ÀÌ¿¡µµ Ãâ½ÃÇß´Ù.

¹Ì´Ï¶óÀÌÇÁ´Â SNG(Social Network Game, ¼Ò¼È³×Æ®¿öÅ©°ÔÀÓ)¿Í MMO(Massively Multiplayer Online, ´ÙÁßÁ¢¼Ó¿Â¶óÀÎ°ÔÀÓ)ÀÇ Æ¯Â¡À» °áÇÕÇÑ MMOSNG(Massively Multiplayer Online Social Network Game, ´ÙÁßÁ¢¼Ó¼Ò¼È³×Æ®¿öÅ©°ÔÀÓ)¶ó´Â »õ·Î¿î Àå¸£·Î °ÔÀÓ ÇÃ·¹ÀÌ¾î °£ ±³°¨°ú ¼Ò¼ÈÀÇ Àç¹Ì¸¦ ±Ø´ëÈ­Çß´Ù.

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5È¸ ¿¬¼Ó ´ºÀÌ½ºÆ® 1À§ µî±Ø!!!
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1.¸ó½ºÅ¸¿¢½º, ½Å±Ô ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì µî·Ï
2.ÆÒÄÉÀÌÅ©, ¾ÆÀÌµ¹·©Å· ½ÃÁð5 ÁøÇàÁß! ÆÒÅ¬·´ ´Ù±ÞÇÑ ¸ð½À~
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