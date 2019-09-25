¹Ì´Ï¶óÀÌÇÁ´Â SNG(Social Network Game, ¼Ò¼È³×Æ®¿öÅ©°ÔÀÓ)¿Í MMO(Massively Multiplayer Online, ´ÙÁßÁ¢¼Ó¿Â¶óÀÎ°ÔÀÓ)ÀÇ Æ¯Â¡À» °áÇÕÇÑ MMOSNG(Massively Multiplayer Online Social Network Game, ´ÙÁßÁ¢¼Ó¼Ò¼È³×Æ®¿öÅ©°ÔÀÓ)¶ó´Â »õ·Î¿î Àå¸£·Î °ÔÀÓ ÇÃ·¹ÀÌ¾î °£ ±³°¨°ú ¼Ò¼ÈÀÇ Àç¹Ì¸¦ ±Ø´ëÈÇß´Ù.
°ÔÀÓÇÃ·¹ÀÌ¾îµéÀº ¹Ì´Ï¶óÀÌÇÁ¿¡¼ »õ·Î¿î Ä£±¸µé°ú ½Ç½Ã°£À¸·Î ¸¸³ª ¼ÒÅëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¾ó±¼Çü, ÇÇºÎ»ö, Çì¾î ½ºÅ¸ÀÏ, ´«, ÄÚ, ÀÔ µîÀÇ ¿ÜÇü°ú ÆÐ¼Ç ¾ÆÀÌÅÛµéÀÇ Á¶ÇÕÀ¸·Î °³¼º ÀÖ´Â ¾Æ¹ÙÅ¸¸¦ ¸¸µé°í, 350Á¾ ÀÌ»óÀÇ ¾ÆÀÌÅÛÀ¸·Î ÀÚ½Å¸¸ÀÇ Á¤¿ø°ú ÀúÅÃÀ» ²Ù¹Ð ¼ö ÀÖ´Ù.
³ªÀÇ ¾Æ¹ÙÅ¸´Â AR Ä«¸Þ¶ó·Î Ä£±¸ ¾Æ¹ÙÅ¸µé°ú ÇÔ²² »çÁø ÃÔ¿µÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ°í ÀÌ¸¦ SNS¿¡ °øÀ¯ÇÔÀ¸·Î½á Çö½Ç°ú °¡»óÀÇ ³ª¸¦ ¿¬°áÇÑ´Ù. ±× ¿Ü¿¡µµ Ä£±¸µé°ú ¼·ÎÀÇ ¾ÆÀÌÅÛÀ» °Å·¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¶óÀÌºê ÀÌº¥Æ®, Ã¤ÆÃ°ú ¸Þ½ÅÀú, ¾Æ¹ÙÅ¸ ¾×¼ÇÀ» ÅëÇÑ ÀÇ»ç¼ÒÅëÀ¸·Î ¼Ò¼ÈÀÇ ´ÙÃ¤·Î¿òÀÌ ´õÇØÁ³´Ù.
°ÔÀÓÇÃ·¹ÀÌ¾î´Â Ãâ½Ã¸¦ ±â³äÇÑ ´Ù¾çÇÑ ÀÌº¥Æ®¿¡ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÚ½ÅÀÇ ÀÎÅ×¸®¾î »çÁøÀ» Âï¾î¼ °ÔÀÓ³» ½º³À½º¿¡ ¿Ã¸®¸é ÃßÃ·À» ÅëÇØ 500ÁªÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. ÁªÀ¸·Î ÆÇ¸ÅµÇ°í ÀÖ´Â ÆÐ¼Ç »óÇ°À» ÇÒÀÎµÈ °¡°ÝÀ¸·Î Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Ù.
¹Ì´Ï¶óÀÌÇÁ´Â 14°³ ¾ð¾î(ÇÑ±¹¾î, ¿µ¾î, ½ºÆäÀÎ¾î, Áß±¹¾î, ÇÁ¶û½º¾î, µ¶ÀÏ¾î µî)·Î ±Û·Î¹ú ¼ºñ½º ÁßÀÌ´Ù. ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸¸¦ ¹Ì´Ï¶óÀÌÇÁ °ø½Ä ÆäÀÌ½ººÏ¿¡¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.